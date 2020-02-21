На Донбассе утром 18 февраля боевики под прикрытием огня крупнокалиберных минометов атаковали позиции подразделений украинской армии вблизи населенных пунктов Новоташковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Президент Украины Владимир Зеленский назвал атаку боевиков «циничной провокацией» и «попыткой сорвать мирный процесс на Донбассе». В тот же день было созвано заседание Совета Безопасности ООН, где обсуждалось обострение ситуации на востоке Украины.





Антон Коровин слева. Фото из социальных сетей





По словам наблюдателей, таких широкомасштабных боевых действий на Донбассе не было с 2018-го года. Один украинский военнослужащий погиб, еще четверо получили ранения. Потери боевиков: один убит, пятеро ранены. Как выяснилось, имя погибшего боевика – Антон Коровин, позывной «Волк». Он был гражданином Беларуси.









Коммунист на Донбассе





Антон Коровин родился в 1986 году в Минске, окончил исторический факультет БГУ. В белорусской армии не служил – якобы у него была отсрочка по здоровью.





По словам знакомых, Антон со школьных лет был «идейным коммунистом» и «мыслями жил в СССР». Был убежден, что Беларусь, Россия и Украина – это части одной страны. Когда начался российско-украинский конфликт, Коровин сначала занимался информационной поддержкой войны – администрировал антиукраинские группы в соцсетях. А потом и сам поехал на Донбасс.





На войну он попал в составе Добровольного коммунистического отряда (ДКО) – российской группировки боевиков левых взглядов. Отряд вошёл в состав формирования «Призрак» под руководством полевого командира Алексея Мозгового. Бойцы ДКО воевали под красным флагом и с шевронами в виде красных звезд с серпом и молотом.





Перед забросом на Донбасс боевики ДКО проходили подготовку в центре «Партизан» в Санкт-Петербурге. Там в ноябре 2014 г. оказался и минчанин Антон Коровин.





«Я тогда только что вернулся из лесного лагеря, где проходил завершающий этап боевого слаживания нашей первой группы, а он и еще пара человек только приехали. В нашу последнюю ночь мы ночевали в спортзале, на матах, а в следующую загрузились в автобус и начали наш путь на юг», – рассказал сослуживец белоруса, экс-боевик с позывным «Норман».





«Норман» говорит, что Коровин был «хорошим солдатом», хотя раньше военного опыта у него не было.





«На первых же учебных стрельбах он показал себя хорошим стрелком, поэтому был зачислен снайпером», – вспоминает боевик.





Коровин в «ЛНР» дослужился до «сержанта».





«Их там нет»





В 2015 году Коровин принимал участие в боях за Дебальцево – одной из самых крупных операций войны на Донбассе. Именно к годовщине тех боев была приурочена атака боевиков 18 февраля 2020 года, где белорус и погиб.





Подруга Антона из Санкт-Петербурга прислала корреспонденту belsat.eu свою переписку с «Волком», где тот рассказывал о штурме Дебальцево 8 февраля. Получается, что рядом с группировкой, где воевал Коровин, Дебальцево штурмовала «ЧВК Вагнера» – тогда об этом подразделении наемников еще мало кто знал.





«Штурм 8 февраля полностью провалился. У наших были страшные потери», – писал белорусский боевик.





Кстати, как следует из переписки, Коровин в разговорах со знакомыми не лицемерил в оценках ситуации на Донбассе: белорус явно иронизирует по поводу того, что российской армии «там нет», и признает, что «ополчение проигрывает во всех отношениях украинской армии».





В соцсетях «Волк», в отличие от других боевиков, старался не светиться: белорус вел в «ВКонтакте» закрытую страницу под псевдонимом «Антон Зеленский». Знакомые вспоминают, что после Дебальцево, в 2015 году, «Волк» несколько раз свободно приезжал в Беларусь и проблем с КГБ якобы не имел.





Отец вместе с сыном





Отец «Волка» Дмитрий Коровин также сражается на Донбассе. Это – абсолютно уникальный случай для Беларуси, когда воевать на Донбассе поехали сразу и сын, и отец.





«Он (отец погибшего белоруса) был в «ополчении». Помню, это было еще до Дебальцево, он приезжал к нам на базу части, в Алчевский. Они с «Волком» сидели в коридоре, долго разговаривали. Я знаю, что во время Дебальцевской операции отец Антона был ранен под Никишино», – рассказал «Норман».





Действительно, в украинской базе «Миротворец» есть данные Дмитрия Борисовича Коровина 1959 года рождения. По информации украинских источников, сам он – уроженец Донеччины, но в конце 80-х служил в советской армии в Борисове и потом остался в Беларуси.





Судя по информации из открытых источников, в 90-х Дмитрий Коровин пытался заниматься бизнесом. По словам подруги «Волка» из Петербурга, бизнесом также занималась и мать Антона, однако оказалась в огромных долгах. Семья попала в очень тяжелое финансовое положение, потеряла квартиру. Мать уехала в Москву. Будущий боевик был вынужден работать кладовщиком.





«Мало хорошего у него было в жизни, я так понимаю. Но он никогда не жаловался, не ныл, наоборот старался меня поддерживать. Чуть ли не каждый день присылал мне интересные статьи об истории, картинки с котиками», – говорит девушка о снайпере «ЛНР».





Антон Коровин погиб при минометном обстреле – мина взорвалась за его спиной. На тот момент белорус уже был ранен и готовился к эвакуации в тыл. Похоронят «Волка» на Луганщине в Алчевске.





Подруга вспоминает, что однажды Коровина перевели в штаб боевиков и посадили за бумажную работу.





«Я ему тогда говорила: ты же уже навоевался, останься при штабе. И знаете, что он ответил? «Ну вот спросит меня внук через много лет: а чем ты, дедушка, занимался в эту войну? Да в основном, внучек, перекладывал бумажки»… Ну вот: теперь уже никто никогда не спросит», – заключает девушка.





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С учетом «Волка» с 2014 по 2020 год в боевых действиях на Донбассе погибли минимум 12 белорусов, воевавших на стороне «ЛДНР». Еще трое белорусов-боевиков умерли при других (не боевых) обстоятельствах – двое от болезней и один в результате обычного криминала.





Один белорус – Александр Черкашин – погиб на Донбассе, борясь за Украину.





По самым сдержанным оценкам, общее число участников конфликта с белорусскими паспортами начиная с 2014 года достигает 1000 человек. Примерно ¾ из них воевали за боевиков.