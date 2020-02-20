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Экс-советник Трампа получил срок по делу о вмешательстве России

Роджера Стоуна признали виновным в даче ложных показаний перед конгрессом.

Федеральный суд в Вашингтоне вынес приговор бывшему советнику президента США Дональда Трампа Роджеру Стоуну, признанному виновным в даче ложных показаний перед конгрессом, сообщает РБК со ссылкой на ABC News.

Помимо тюремного срока (40 месяцев), ему также назначили штраф в размере $20 тыс. и 24 месяца испытательного срока. Обвинения требовало назначить ему от семи до девяти лет тюрьмы.

67-летний Стоун был осужден за введение в заблуждение представителей конгресса в ходе расследования дела о вмешательстве России в выборы 2016 года. Речь, в частности, шла, о попадании чувствительных для демократов документов на портал WikiLeaks.
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