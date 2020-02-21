Зеленский предварительно согласился приехать в Гродно

Украинский президент Владимир Зеленский в начале октября 2020-го может приехать в Гродно.





Об этом сообщил посол Беларуси в Украине Игорь Сокол. По его словам, украинская сторона предварительно дала согласие «по участию первого лица, президента Украины Зеленского, в форуме». Имеется в виду третий Форум регионов Беларуси и Украины. Не исключено, что к этому мероприятию будет приурочен первый официальный визит Зеленского в нашу страну, сообщает телеканал СТВ





О том, что Владимир Зеленский в этом году может приехать в Гродно, стало известно в начале января 2020-го, когда был создан оргкомитет по проведению форума.





Точная дата проведения форума в Гродно станет известна позже, после согласования с Киевом.