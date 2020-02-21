Зеленский предварительно согласился приехать в Гродно
Об этом сообщил посол Беларуси в Украине Игорь Сокол.
Украинский президент Владимир Зеленский в начале октября 2020-го может приехать в Гродно.
Об этом сообщил посол Беларуси в Украине Игорь Сокол. По его словам, украинская сторона предварительно дала согласие «по участию первого лица, президента Украины Зеленского, в форуме». Имеется в виду третий Форум регионов Беларуси и Украины. Не исключено, что к этому мероприятию будет приурочен первый официальный визит Зеленского в нашу страну, сообщает телеканал СТВ.
О том, что Владимир Зеленский в этом году может приехать в Гродно, стало известно в начале января 2020-го, когда был создан оргкомитет по проведению форума.
Точная дата проведения форума в Гродно станет известна позже, после согласования с Киевом.
08:40 21/02/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение
Президенты США приходят и уходят, а американское deep state остаётся. Недавний вояж Майка Помпео по российско-китайскому предбрюшью, вызвавший гнев и ярость в Пекине и Москве, был презентацией этим двум замечательным городам и миру новой внешнеполитической стратегии американского глубинного государства.