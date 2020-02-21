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Ирак закрыл границу с Ираном из-за коронавируса и политики

И неизвестно, что сыграло большую роль, хотя официальная причина закрытия - коронавирус.

Ирак закрыл свой южный пограничный пункт Шаламче с Ираном для путешественников из обеих стран, сообщили иракский источник в области безопасности и иранский дипломат. Это связано с опасениями распространения коронавируса COVID-2019.

Решение было принято иракскими чиновниками на следующий день после того, как иранские власти объявили о двух смертях от коронавируса в стране.

Необходимость введения таких мер Минздрав Ирака обосновал "интенсивным пассажирским потоком между двумя странами, который в сезон религиозного паломничества достигает нескольких миллионов человек, и сложностями при обеспечении профилактических мер, предполагающих процедуры досмотра пассажиров и содержания их в карантине", передает Корреспондент.

При этом власти не закрывают границу для возвращающихся иракцев. В то же время, по возвращению они должны будут выдержать двухнедельный карантинный режим.

Впрочем, источник в службе безопасности Ирака сказал, что Тегеран потребовал закрытия из-за продолжающихся публичных акций протеста в Иране и Ираке, а не только из-за коронавируса. По словам источника в сфере безопасности и дипломата, граница будет оставаться закрытой до дальнейшего уведомления, но это не повлияет на товары или торговлю, сообщает Reuters.

Иракские авиакомпании также прекратили рейсы в Иран. Кроме того, об ужесточении контроля на границе с Ираном заявили власти Армении.
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