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МИД Беларуси обеспокоен запланированным «Маршем проклятых солдат» в Гайновке

МИД Беларуси направил письмо представителям польской дипломатии по поводу «Марша проклятых солдатов», который планируется провести в городе Гайновка 23 февраля, пишет phc24.pl.

Как узнало издание от МИД Польши, беларусское внешнеполитическое ведомство выражает разочарование тем фактом, что власти Гайновки не запретили марш, и сообщает, что будет следить за ситуацией, пишет reform.by

Бурмистр Гайновки Ежи Сирак не поддерживает проведение марша из-за восхваления Ромуальда Райса, но тем не менее разрешил его в этом году. В прошлом году власти города пытались запретить мероприятие, но организаторы подали в суд и выиграли. Как объяснил бурмистр, в этом году он решил не тратить на это силы и время, хотя и выступает против марша.

В этом году марш пройдет в Гайновке в пятый раз.

В январе-феврале 1946 года Ромуальд Райс «Бурый» и его отряд сожгли пять деревень в восточной Польше и убили 79 мирных жителей из-за их беларусского происхождения и православного вероисповедания. Действия «Бурого» были признаны геноцидом. В 2005 году следователи Института национальной памяти Польши пришли к выводу, что действия «Бурого» содержат признаки геноцида.
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