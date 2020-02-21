Как узнало издание от МИД Польши, беларусское внешнеполитическое ведомство выражает разочарование тем фактом, что власти Гайновки не запретили марш, и сообщает, что будет следить за ситуацией, пишет reform.by





Бурмистр Гайновки Ежи Сирак не поддерживает проведение марша из-за восхваления Ромуальда Райса, но тем не менее разрешил его в этом году. В прошлом году власти города пытались запретить мероприятие, но организаторы подали в суд и выиграли. Как объяснил бурмистр, в этом году он решил не тратить на это силы и время, хотя и выступает против марша.





В этом году марш пройдет в Гайновке в пятый раз.





В январе-феврале 1946 года Ромуальд Райс «Бурый» и его отряд сожгли пять деревень в восточной Польше и убили 79 мирных жителей из-за их беларусского происхождения и православного вероисповедания. Действия «Бурого» были признаны геноцидом. В 2005 году следователи Института национальной памяти Польши пришли к выводу, что действия «Бурого» содержат признаки геноцида.