Проект “союзное государство” закрыт. И закрыт Россией.

“Решение еще не принято”. Лукашенко может и не принимать участие в выборах

Президентская кампания-2020 еще не объявлена. Но оппозиция уже активно готовится к предстоящему марафону.









Среди возможных претендентов на участие в кампании называют и лидера Беларуского Конгресса демократических профсоюзов Александра Ярошука.





Во что может превратиться президентская кампания-2020?









- Александр Ильич, в праймериз вы не участвуете. Означает ли это, что на президентские выборы-2020 года вы не идете?





- Это ничего не означает, окончательного решения мною пока не принято.





- Объясните, пожалуйста, свою позицию.





- Ситуация с выборами как никогда непредсказуема и таит в себе много неясностей. По мере того, как она будет проясняться, я и буду принимать решение об участии или неучастии в кампании.

“Слишком велика цена объединения оппозиции”

- Оппозиция подошла к президентской кампании-2020, по традиции, в разобщенном виде. Почему не договорилась сегодня, когда экономика находится на грани краха, а независимость страны под угрозой?





- Я бы не сказал, что оппозиция подошла к президентским выборам в разобщённом виде. Ведь впервые после выборов 2006 года значительной части оппозиции удалось договориться, и это можно только приветствовать. Но было столь же очевидно, что всех оппонентов режима объединить не удастся: слишком большую динамику набрали в последние годы центробежные силы, слишком разными оказались к настоящему моменту интересы различных политических сил.





- Пять оппозиционных структур проводят праймериз, который должен закончиться в мае выдвижением единого кандидата от оппозиции. Почему вы не захотели участвовать в этом процессе?





- У меня несколько иной статус, я представляю общественную, а не политическую организацию, и имею несколько иное представление о процедуре выдвижения единого кандидата. Но было бы неправильно мне оспаривать процедуру и требовать менять её под себя – слишком велика цена состоявшегося объединения оппозиционных структур.





- Справедливый мир, БСДГ, «Говори правду» выдвигают собственных претендентов. Причем ни одна из названных структур не делает ставку на победу. Тогда в чем смысл их телодвижений?









- Я бы не хотел никому из объявивших о желании принимать участие в президентских выборах давать какие-либо оценки и присоединяться как к хору тех, кто горячо приветствует, так и к хору тех, кто сурово осуждает их намерение. По той простой причине, что всё ещё абсолютно неясно в отношении выборов, в отношении того, как они будут протекать, кто будет в них участвовать, в том числе от власти, и кто будет победителем.





- Николай Статкевич, выдвинутый в кандидаты от БНК, предложил выдвинуть по всей Беларуси около 30 кандидатов. Павел Северинец, претендующий на статус единого, поддерживает идею протеста: «Никаких старых правил. На любые махинации ответом будут массовые протесты». Может ли сработать протестный сценарий в наших условиях?





- Я скептически отношусь к тому, что на сценарии организации протестов можно выстроить эффективную президентскую кампанию. По-моему, у неё не очень много шансов быть реализованной. Интрига нынешних выборов, на мой взгляд, в другом.

Проект “союзное государство” закрыт. И закрыт Россией.

- Оппозиция для Лукашенко не представляет никакой угрозы. А Кремль? Насколько велика угроза реальной войны, о которой говорит даже глава МИД Украины?





- Я не думаю, что велика угроза каких-либо реальных военных действий со стороны России. Более того, я их напрочь исключаю, ибо в упор не вижу в них смысла для России.





- А может, российская угроза – сценарий, выработанный в недрах власти, чтобы без особых усилий и затрат возвести Лукашенко на президентское кресло в седьмой раз? Часто приходится слышать: выступить против Лукашенко – значит, играть на руку Кремлю. Народ в растерянности перед такой дилеммой.





- При анализе тех или иных событий всегда полезно задаваться вопросом, а кому это выгодно. Очевидно, что главный бенифициар слухов об угрозе независимости Беларуси со стороны России – беларуская власть. И не слишком удачной мне кажется идея тех, кто выступает за перемены в стране, поддерживать сегодня Лукашенко как гаранта независимости Беларуси, потому что он, якобы, защищает её от России.





- Кризис союзных отношений длится уже более года, причем по нарастающей. Президентская кампания – очень удобный способ надавить на Минск. Стоит ли ждать российского вмешательства в беларуские «выборы»?





- Россия целиком и полностью погружена в сценарий будущих президентских выборов в Беларуси уже самим фактом сегодняшних очень непростых и непредсказуемых отношений с беларуской властью. Это главная интрига выборов и главный источник их непредсказуемости. Это то, что сделало Лукашенко как никогда уязвимым и слабым, то, что формирует интерес к выборам, и, с моей точки зрения, диктует необходимость в них участвовать.





- Как показала жизнь, «союзное государство» превратилось в серьезную проблему для Беларуси. Что делать с «союзным государством»?









- С самого начала было очевидно, что проект «союзного государства» нежизнеспособен, поскольку слишком разными, часто диаметрально противоположными, не имеющими ничего общего с реальной интеграцией экономик, были интересы у сторон. Но столь же очевидно, что сегодня этот проект в его нынешнем виде закрыт. И закрыт Россией. А что будет завтра, сказать трудно. Понятно только одно – такого рода формирования могут быть востребованы, если создаются на прагматической основе. На что нынешнее беларуское руководство едва ли согласится – ему нужна не прагматика в отношениях с Россией, а пролонгация желанного доступа к дешёвым российским энергоресурсам





- И самый главный вопрос. Президентская кампания, судя по всему, ничего не изменит в стране. Что делать?





- Я бы так не сказал. Нынешние выборы интересны как раз тем, что они могут создать серьезные предпосылки к переменам в стране уже в ближайшем будущем. Поэтому было бы серьёзной ошибкой их игнорировать. Более того, я не исключаю, что Лукашенко может и не принимать в выборах участие. Во всяком случае, такая дилемма сегодня перед ним стоит. И для него неучастие в выборах, с моей точки зрения, было бы меньшим из двух зол, из которых ему придётся выбирать. Звучит невероятно, но разве не столь же невероятно года два назад было прогнозировать нынешнюю напряжённость в отношениях между Беларусью и Россией, грозящих полностью изменить ландшафт российско-беларуских отношений? Разве невероятно, что Лукашенко для спасения приходится вербовать себе сегодня защитников в Европе и США? Жизнь до такой степени бывает непредсказуема, что, бывает, в мгновение ока меняет наше представление об устоявшемся порядке вещей, казавшемся незыблемым.







