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Египет планирует открыть посольство в Беларуси

Египет планирует открыть посольство в Беларуси. Об этом было заявлено в среду в Каире по итогам переговоров Александра Лукашенко и египетского президента Абделя Фаттаха ас-Сиси.

 / president.gov.by

Как сообщает president.gov.by, Лукашенко приветствовал такие планы. "Мы окажем для этого всяческую поддержку как самому близкому и доброму государству, с которым мы сотрудничаем", — заявил он. Белорусский руководитель выразил уверенность, что совместными усилиями страны смогут вывести сотрудничество "на качественно новый уровень".

Каир выразил желание открыть в Минске посольство еще раньше, и белорусские власти предложили несколько участков. Однако египтяне еще не приняли решение, сообщает euroradio.fm
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