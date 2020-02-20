Египет планирует открыть посольство в Беларуси

/ president.gov.by





Как сообщает president.gov.by, Лукашенко приветствовал такие планы. "Мы окажем для этого всяческую поддержку как самому близкому и доброму государству, с которым мы сотрудничаем", — заявил он. Белорусский руководитель выразил уверенность, что совместными усилиями страны смогут вывести сотрудничество "на качественно новый уровень".



