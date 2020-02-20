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Сергей Шнуров в партии: «Со мной будет явно веселей»

Лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров официально вступил в петербургское отделение либерально-консервативной «Партии роста».


«Жизнь моя завернула таким странным поворотом, помаячила мне в виде "Партии роста". И мне кажется, что я вам пригожусь – по крайней мере, внесу яркие краски, буду называть вещи своими именами. Со мной будет явно веселей», – цитирует Шнурова «Интерфакс».

Музыканта приняли в организацию на собрании Санкт-Петербургского регионального отделения. Партийный билет музыканту вручил председатель партии, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. «Мы с Сергеем не то чтобы вчера познакомились, и я надеюсь, что он украсит нашу избирательную кампанию своими мыслями и идеями», – подчеркнул он. Ранее Титов объявил о запуске кампании партии по выборам в Госдуму и региональные парламенты.


Помимо Шнурова, в «Партию роста» вступили экс-депутат Законодательного собрания Петербурга Владислав Бакулин, а также специалист муниципального образования Обухово Игорь Могильницкий.

«Я надеюсь, что Сергей Владимирович придаст нам ускорение послать всех туда, куда мы очень давно хотели», – отметила лидер парламентской фракции «Партии роста» Оксана Дмитриева, которая выступала с предложением включить Шнурова в ряды организации. По ее словам, в петербургском отделении партии перед принятием новых членов состояло 35 человек.
sobesednik.ru
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