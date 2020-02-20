Депутат "мисс" Василевич рассказала, что ей не удалось сделать в парламенте
Мария Василевич рассказала корреспонденту «Минск-Новости» о том, что выразила желание продолжить работу над законопроектом «Об обращении с животными», но его не внесли в план подготовки на 2020 год.
— Я против использования диких животных в индустрии развлечений, особенно в нестационарных цирках. Здесь не могут обеспечить ни хорошие условия содержания питомцев, ни их нормальную транспортировку.
Более двух месяцев назад я выразила желание продолжить работу над законопроектом «Об обращении с животными». И хотя в утвержденном на 2020 год плане подготовки законопроектов он отсутствует, мы занимаемся изучением вопросов правового регулирования этой сферы.
По инициативе Министерства ЖКХ разработан проект постановления Совета Министров «О вопросах по обращению с животными». Он подготовлен в тесном сотрудничестве с зоозащитными организациями, биологами и кинологами. Сейчас документ находится на стадии согласования.
Необходимость совершенствования законодательства в сфере обращения с животными очевидна многим. Я общаюсь с зоозащитниками, хозяевами питомцев, руководителями приютов, волонтерами, чтобы собрать и систематизировать насущные проблемы, которые нуждаются в правовом урегулировании. Изучаю законодательство соседних стран.
Во всем мире вопрос гуманного отношения к братьям нашим меньшим актуален, поэтому принятие соответствующего нормативного акта в Беларуси не снимается с повестки дня.
The Village Беларусь рассказывал, что в парламенте депутата Марию Василевич определили в комиссию по правам человека, национальным отношениям и СМИ, вместе с бывшим министром информации Лилией Ананич.
17:11 20/02/2020
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