



— Я против использования диких животных в индустрии развлечений, особенно в нестационарных цирках. Здесь не могут обеспечить ни хорошие условия содержания питомцев, ни их нормальную транспортировку.





Более двух месяцев назад я выразила желание продолжить работу над законопроектом «Об обращении с животными». И хотя в утвержденном на 2020 год плане подготовки законопроектов он отсутствует, мы занимаемся изучением вопросов правового регулирования этой сферы.





По инициативе Министерства ЖКХ разработан проект постановления Совета Министров «О вопросах по обращению с животными». Он подготовлен в тесном сотрудничестве с зоозащитными организациями, биологами и кинологами. Сейчас документ находится на стадии согласования.





Необходимость совершенствования законодательства в сфере обращения с животными очевидна многим. Я общаюсь с зоозащитниками, хозяевами питомцев, руководителями приютов, волонтерами, чтобы собрать и систематизировать насущные проблемы, которые нуждаются в правовом урегулировании. Изучаю законодательство соседних стран.





Во всем мире вопрос гуманного отношения к братьям нашим меньшим актуален, поэтому принятие соответствующего нормативного акта в Беларуси не снимается с повестки дня.







