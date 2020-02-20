Как Путин отомстит Лукашенко

Владимир Путин решил изменить конституцию своей страны, чтобы остаться у власти и после 2024 года, когда у него истечет очередной срок полномочий. В этом, наверное, никакой особенной новости нет. Но вот агентство Bloomberg недавно сообщило о том, что подвигло российского диктатора на этот шаг.





По данным источников издания, изначально Путин собирался уговорить Александра Лукашенко «возродить умирающее соглашение о создании сверхдержавы». Но Лукашенко категорически отказался жертвовать своим положением президента независимого государства ради некоего особого статуса в будущем общем парламенте.





Россияне попытались принудить Лукашенко к слиянию, подняв цены на нефть для белорусских потребителей, однако даже это не заставило «бацьку» передумать. Он даже стал искать альтернативные источники поставок нефти в свою страну, которая полностью зависит от импорта российских углеводородов.





Когда у путинского пресс-секретаря Дмитрия Пескова журналисты спросили, правда ли Москва предлагает Минску отказаться от суверенитета, тот ответил: «Нет, это не так. Президенты говорят об углублении интеграции в рамках союзного государства».





Прошло всего два дня, и на эти слова ответил уже сам Лукашенко: «Они понимают интеграцию как поглощение Беларуси. Это не интеграция, это инкорпорация».





Белорусский президент, вроде бы, против полного объединения. Да, но не совсем. На самом деле, весь вопрос в том, у кого останется власть.





Послушайте его цитату: «никакого вхождения Беларуси в Россию быть не может. Но я пошутил (в каждой шутке есть доля шутки): единое государство возможно — если Россия вступит в состав Беларуси, если белорусский президент станет президентом этого объединенного государства. Не обязательно Лукашенко».





То есть если ему самому дадут порулить, то, надо понимать, он готов забыть и о независимости, и о том, что тысячи белорусов пишут ему письма с просьбой не объединяться с Россией. (Об этом он сам рассказывал, кстати).





Но, конечно, Путину такой вариант не годится. Он Лукашенко презирает, считает его диким колхозником, поэтому ключи от Кремля ему точно не отдаст. Но вот отомстить строптивому белорусу наверняка попробует.





Последние несколько недель Москва гудит от слухов о намерении Путина начать еще одну военную операцию в Европе. Якобы он пойдет на это, чтобы повысить свой полумертвый рейтинг перед голосованием об изменениях в конституцию.





В этих условиях Лукашенко начал нервничать. Он, конечно, очень самоуверенный. Но все равно понимает, что россияне обязательно снимут его с трона, если только он даст малейшую возможность.





17 февраля Лукашенко заявил, что «у границ Белруси увеличивается военная активность соседних государств». Что это за государства, он не уточнил, зато объявил о желании принять участие в военных учениях стран НАТО.





Более того, в конце января он полностью поменял все военное руководство Белоруссии. Судя по всему, он не очень доверяет тем генералам, которые давно уже находятся на высших постах. И, скорее всего, правильно делает. Я уверен, что половина белорусских генералов работает и на Москву тоже.





Но для военного вторжения и захвата власти Кремлю нужен повод. Вторжение в Украину, например, он объяснил Майданом. Чтобы нечто подобное началось и в Минске, Путин и его люди начинают отключать белорусам нефть.





Смысл тут простой: без нефти Лукашенко долго не протянет — экономика посыплется, на улицах начнутся бунты, а российская армия «поможет братскому народу».





Белорусский «бацька» понимает, что без нефти у него точно начнутся неприятности. Поэтому уже пообещал отбирать необходимое ее количество из транзитного трубопровода.





Путин, устами своего Пескова, уже заявил, что у Лукашенко просто эмоции зашкаливают, но он с ним продолжит говорить. Эти слова надо расценивать так: «Белорусские партизаны, сдавайтесь, вы окружены, сопротивление бесполезно». В Москве именно такие разговоры называют "конструктивным диалогом".





Лукашенко пытался просить помощи на Западе, но там с ним говорить не хотят. Совет ЕС 17 февраля продлил действие санкций, введенных против Минска. Европейцы, может, и хотят сейчас помочь батьке в противостоянии с Путиным, но не могут.





За годы его правления слишком много белорусских оппозиционеров пропали без вести, погибли или изгнаны из страны. Слишком радостно и слишком цинично сам Лукашенко топтал права человека, свободу слова и честные выборы.





После всего этого в Европе ему уже никто помогать не станет. Он остался один на один с монстром, уменьшенной копией которого стал сам. И теперь этот монстр готов сожрать его самого.









Сейчас в этом сюжете начинается самое интересное. Москва дает понять, что в этот раз Лукашенко не отвертится. Ему дают две опции:





Первая: с позором отдать на растерзание Путину всю свою страну, но обеспечить лично себе и своим потомкам безбедную жизнь в Москве.





Вторая: начать сопротивляться и, скорее всего, проиграть, потеряв вообще все.





Впрочем, пока у него есть и третий вариант — провести досрочные, по-настоящему демократические выборы. Ну, а потом мирно сдать страну преемнику, который сможет уже попросить и получить помощь от Запада для сохранения независимости.