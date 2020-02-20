



Cторонники Мерабишвили собрались с утра у тюрьмы. Его появление они встретили аплодисментами, политика окружили телекамеры и журналисты.





Экс-премьер и в прошлом ближайший соратник экс-президента Михаила Саакашвили сделал заявление о том, что возвращается в политику, и пообещал победу над нынешними властями до конца года.





"Я доволен тем, что не пошел ни на какой компромисс. В первую очередь не пошел на компромисс с собой, - сказал Мерабишвили. - Я гарантирую вам, что за год это правительство завершится. Это необходимо сделать - и мы это обязательно сделаем. Это необходимо, чтобы в стране началось развитие, чтобы страна шла вперед, выросло благополучие наших людей, исчезла безнадежность, у молодежи была перспектива, люди были трудоустроены и у них была достойная зарплата, а у пожилых - достойная пенсия".





Мерабишвили вышел из заключения на фоне обострения политической ситуации в Грузии и в преддверии парламентских выборов, которые должны пройти в октябре 2020 года.





На момент задержания в 2013 году он был генеральным секретарем основанной Саакашвили партии "Единое национальное движение". За время, пока экс-министр отбывал срок, от "Единого национального движения" откололась значительная часть лидеров, создав новую партию Европейская Грузия.





На вопрос, который задавался все это время в СМИ - к какой из двух партий бывших соратников он присоединится, - Мерабишвили пока не ответил.





"Меня очень радует, что практически вся оппозиция едина, и этим единством, я думаю, мы победим существующий режим. Что касается конкретных партий, я не делал заявлений до этого, потому что я был в изоляции, отстранен от каждодневных процессов, поэтому как до этого, так и сейчас я не могу сделать заявление в связи с этим. За эти пять минут, с тех пор, как я вышел из камеры, ничего не изменилось", - сказал Мерабишвили.









Герой или преступник

Мерабишвили считается одной из самых противоречивых фигур постреволюционного правительства. Для части населения возглавлявший с декабря 2004 года по июль 2012-го министерство внутренних дел Мерабишвили - символ успешных реформ и борьбы с коррупцией, организованной преступностью и криминалом.





Но он же - главная мишень для обвинений в нарушении прав человека при прежних властях Грузии.





Мерабишвили был одним из самых влиятельных министров во время нахождения у власти "Единого национального движения". После революции роз в Грузии в 2003 году, которая привела к отставке Эдуарда Шеварднадзе, он был назначен генеральным секретарем Совета нацбезопасности, а с июня 2004 года до назначения главой МВД был министром безопасности Грузии.





На посту министра внутренних дел Мерабишвили прославился борьбой с коррупцией и криминалом, в том числе и организованной преступностью и ворами в законе. А правозащитники тогда же указывали на признаки полицейского государства и критиковали власти за нарушения прав человека и насильственные разгоны антиправительственных акций в 2007-м и 2011 году.





В преддверии парламентских выборов 2012 года Мерабишвили был назначен премьер-министром. На этой должности он пробыл около трех месяцев до отставки всего правительства, последовавшей за победой в парламентских выборах оппозиционной коалиции "Грузинская мечта".





После смены власти в Грузии Мерабишвили, как и десяткам представителей прежних властей, предъявили обвинения по нескольким уголовным делам.





Среди них обвинения в превышении служебных полномочий в делах о разгоне акции 26 мая 2011 года и избиении депутата Валерия Гелашвили, а также обвинения в злоупотреблении служебными полномочиями и служебном подлоге в нашумевшем деле об убийстве 28-летнего банкира Сандро Гиргвлиани.





Мерабишвили был признан виновным по пяти уголовным делам, получив в общей сложности шесть лет и девять месяцев лишения свободы.





Рассмотрение еще одного уголовного дела против Мерабишвили, которое касается событий 7 ноября 2007 года и рейда в телекомпании "Имеди", продолжается. По этому делу Мерабишвили также предъявлены обвинения в превышении служебных полномочий.





Сам Мерабишвили не признал вины ни в одном из предъявленных обвинений. В "Европейской Грузии" и "Едином национальном движении" уголовное преследование и заключение Мерабишвили также считают политически мотивированным.





Одним из подтверждений этого называют решение Европейского суда по правам человека в связи с жалобой адвокатов Мерабишвили. ЕСПЧ постановил, что имело место нарушение 18 статьи Конвенции о пределах использования ограничений в отношении прав. Согласно этой статье, допускаемые Конвенцией ограничения не должны применяться для целей, для которых они не были предусмотрены.





Речь идет о заявлениях Мерабишвили о том, что его тайно вывезли из камеры и пытались получить от него информацию в связи со смертью премьер-министра Зураба Жвания в 2005 году и о банковских счетах Михаила Саакашвили. Эти заявления Страсбургский суд посчитал убедительными.









Суд посчитал изначальное предварительное заключение Мерабишвили обоснованным, но принятое в дальнейшем решение оставить его в предварительном заключении без объяснения причин ЕСПЧ также посчитал нарушением 3-го параграфа 5-й статьи конвенции.