памятник экс-президенту Ниязову в Ашгабаде





В Туркменистане срок получения загранпаспортов растянулся почти до года. Об этом 20 февраля сообщило радио «Азатлык».





По словам источников издания, в очередь на подачу заявления сейчас приходится записываться за несколько месяцев. Например, обратившиеся в миграционную службу в декабре 2019 года смогут подать документы летом 2020 года.





Срок изготовления паспорта зачастую превышает четыре месяца. Таким образом, те, кто встал на очередь в декабре 2019 года, могут рассчитывать на получение паспорта только осенью 2020 года.





Работники миграционной службы поясняют, что в первую очередь выдают паспорта инвалидам, детям и пенсионерам. Однако граждане не верят, что это может быть причиной столь долгого ожидания для всех остальных.





Также отмечается, что людям, имеющим двойное гражданство России и Туркменистана, вновь начали отказывать в выдаче загранпаспортов. Эти люди стали невыездными после того, как в 2013 году были признаны недействительными загранпаспорта старого образца.





В конце 2018 года на ситуацию обратил внимание глава МИД России Сергей Лавров. В результате летом и осенью 2019 года некоторое количество лиц с двойным гражданством смогли получить новые загранпаспорта.





Но сейчас, как стало известно «Азатлыку», сотрудники миграционной службы вновь стали говорить, что без отказа от российского гражданства загранпаспорт не выдается.









По данным независимых источников, ссылающихся на засекреченное исследование Госкомстата, за последние десять лет из Туркменистана уехали 1,9 миллиона граждан, то есть примерно треть населения.





Власти страны не признают этого, заявляя, наоборот, о росте численности населения. При этом они неофициально пытаются препятствовать миграции, не только усложняя выдачу загранпаспортов, но и без объяснения причин не допуская отъезжающих на авиарейсы, а также оказывая давление на оставшихся дома родственников мигрантов.