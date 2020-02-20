Тонкая игра: Кремль готовит музыканта Шнурова к выборам в Госдуму





Борис Титов официально об этом не объявлял и что пока этот вопрос не обсуждался. По данным источника « Открытых медиа », он возглавит список партии на выборах в Госдуму в 2021 году. Но представитель партии сказал, что председатель Партии ростаофициально об этом не объявлял и что пока этот вопрос не обсуждался.





В партию Шнурова попросили принять по прямому указанию администрации президента (АП), рассказал источник, близкий к АП. Именно поэтому Титов может дать ему первый номер в списке партии на выборах в Госдуму, объясняет он.





Администрация президента давно планировала участие Шнурова в думских выборах, чиновники выбирали партию, от которой он должен выдвигаться, говорит собеседник.





Однако опасения Кремля вызывало то, что у музыканта не самый высокий рейтинг среди россиян, особенно среди женщин, что показали замеры общественного мнения, проведённые по заказу президентской администрации, отметил источник.













Почему это важно





Ещё в ноябре 2019 года источники «Открытых медиа» рассказали, что в России появится новая либеральная партия к выборам в Госдуму в 2021 году. Одна из версий — её создадут на базе Партии роста бизнес-омбудсмена Бориса Титова, так как у неё есть право беспрепятственной регистрации списка на думских выборах благодаря наличию фракций в заксобраниях.





В январе 2020 года «Медуза» со ссылкой на источники в Кремле добавила, что российские власти рассматривают вариант регистрации нескольких новых партий для создания иллюзии конкуренции.





В числе новых оппозиционных лидеров назывались Юрий Дудь и Сергей Шнуров.

cообщают «Открытые медиа» https://openmedia.io/news/n1/shnurov-vstupil-v-partiyu-rosta-on-vozglavit-ee-spisok-na-vyborax-v-gosdumu/