Станислав Трапук вынес постановление о прекращении дела в связи с недоказанностью, Его обвиняли в нарушение Закона о СМИ за сотрудничество с телеканалом «Белсат». В результате судья Глубокского районного судавынес постановление о прекращении дела в связи с недоказанностью, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.





Первое слушание дела, возбужденного в отношении журналиста по части 2 статьи 22.9 КоАП (незаконное изготовление и распространение продукции СМИ), произошло 27 января. Но тогда судья отправил его в милицию на доработку, так как невозможно было определить точную дату правонарушения.





После майор милиции Сергей Цырбан вызвал Дмитрия Лупача для проведения очередного опроса и исправил дату в уже старом протоколе. Также милиционер съездил в городской поселок Подсвилье и опросил еще двух свидетелей. Но и это не помогло определить точную дату предполагаемого административного правонарушения и доказать виновность журналиста.





Как говорит Дмитрий Лупач, у него была надежда, что все же оправдают: "50 на 50". Ведь в суде было заявлено много ходатайств и предоставлены доказательства, что в тот день он не снимал жителей дома по улице Советской в ​​Подсвилье, как утверждали милиционеры.





Также журналист добавляет, что и дело рассматривал судья, которого считают в городе более-менее справедливым. "Насколько можно быть справедливым в условиях нашей страны", – замечает Дмитрий Лупач.





По словам правозащитника Павла Левинова, ему понравилось, как вел процесс судья:





– Он действительно пытался разобраться во всех обстоятельствах дела журналиста. Но, в конце концов, он Дмитрия все-таки не оправдал, а постановил прекратить дело в связи с недоказанностью вины. Судья пояснил, что правонарушение Дмитрием было совершено, но милиционеры, которые вели административный процесс, не смогли предоставить достаточных доказательств.





Я считаю, что можно попробовать обжаловать это постановление и просить суд второй инстанции изменить формулировку на отсутствие в действиях Дмитрия Лупача состава административного правонарушения.









Напомним, в этом году у Дмитрия Лупача это было третье по счету судебное заседание: два – по этому делу 27 января и 19 февраля в Глубоком, а перед тем, 10 января судья Поставского районного суда Наталья Максимович наказала журналиста штрафом за сотрудничество с телеканалом «Белсат» .





Преследование журналиста со стороны властей за профессиональную деятельность не прекращается. Несколько дней назад на него составили протокол шарковщинские милиционеры. На этот раз поводом стал видеосюжет о детской площадке в Шарковщине, показанный на телеканале "Белсат".