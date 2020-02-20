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"Это не спецоперация" Путин рассказал о смене правительства

Президент РФ Владимир Путин дал интервью ТАСС о смене правительства и вот что он рассказал (очень коротко).

"Кабинет Медведева немало сделал для нацпроектов, но я решил, что в правительство должны прийти люди «с современной такой подготовкой и настроенностью на конечный результат». В значительной степени костяк остался. 

Я не стал заранее объявлять о смене правительства, иначе бы работа встала: «Как у нас говорили, шило в стенку — и на боковую». 

Это не была спецоперация. Я знал об этом. Обсуждали отставку с Медведевым, у нас открытые, дружеские отношения, без секретов. Его назначение зампредом Совбеза не было поспешным. Да и зачем тянуть: Россия не Бельгия, чтобы оставаться без правительства целый год. 

Тандем не распался, «как работали, так и работаем». На место Медведева мне предлагали четырех человек, но «Мишустина никто не называл, кроме меня». Он хороший практик, «добивается конкретного результата». 

Были несколько кандидатов, «когда я даже сомневался», но Михаил Владимирович доказывал и я с ним согласился, это его команда. Это грамотные люди, «полностью в материале», поэтому «никакого времени на раскачку» у них нет.

Полностью первую серию проекта «20 вопросов Владимиру Путину» читайте здесь.
Источник: meduza.io
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