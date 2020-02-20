Пока нам везет. Но везение не вечно

Мы как-то сжились с преобладанием плохих новостей в нашей жизни. То кризис, то война, то коронавирус. Вот и в минувшем году многие ждали аннексии Беларуси Россией, да так и не дождались. В итоге остались недовольны дважды: сначала недовольство вызывали перспективы аншлюса, потом то, что он так и не состоялся.





Между тем, если посмотреть на ситуацию спокойно и с учетом исторического опыта нашего народа, то можно увидеть, что за всю известную нам историю Беларусь последние 30 лет находится в наилучшей ситуации с точки зрения внешних угроз и безопасности.





У нас нет внешних врагов, ни одно из соседних государств не ведет подготовку к вооруженной агрессии против Беларуси. У нас нет противоречий с соседними странами, которые могли бы спровоцировать военное столкновение.





Минимальна и угроза втягивания Беларуси в чужие войны. Совместная группировка войск с Россией начинает функционировать только при наличии военной угрозы. Причем, одновременно для Минска и Москвы.





ОДКБ предполагает оказание помощи стране-участнице, которая подверглась внешней агрессии. Но не обязательно войсками. А как показали столкновения Армении и Азербайджана, между предполагаемым и реальным огромная разница: Ереван не получил даже политической поддержки от своих формальных союзников.





Как и Россия в ноябре 2015 года, когда турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик в Сирии.





До 2014 года ситуация выглядела более стабильной и предсказуемой. Но и текущее состояние дел лучше, чем было, например, в годы «холодной войны».





Наши границы признаны и никем не оспариваются. Да, это не то, что прочертили отцы-основатели республики (и народной, и советской) 100 лет назад. Но даже в этих границах Беларусь — одно из солидных европейских государств.









Нам не угрожают масштабные эпидемии опасных заболеваний, которые имели место еще в исторически недавние времена. В большинстве стран люди недовольны своей медициной. И Беларусь — не исключение. Тем не менее наше здравоохранение в целом справляется. Способность предотвратить масштабные эпидемии — тоже фактор безопасности.





Одним из опасных событий факторов прошлых веков, выкашивавшим наши земли не хуже войны, был голод. Сейчас доля работающих на селе в Беларуси стабильно сокращается. Но при всех своих недостатках наш аграрный сектор в состоянии обеспечить страну основными продуктами питания.





Беларусь находится вблизи крупнейшего, богатейшего и наиболее технологически развитого сообщества стран на планете — Европейского союза. Это огромный потенциальный рынок для нашей экономики. И источник для рывка Беларуси в своем развитии.





Другое дело, что продавать нам в Европу в силу технологической неразвитости не так чтобы много чего было. Плохо и то, что наша власть никуда рваться не хочет. Как говорил один мультипликационный герой: «Нас и здесь неплохо кормят». Но это наши внутренние проблемы.





При этом белорусская экономика сохраняет доступ и на традиционные рынки стран СНГ и Украины.





Ни одна из соседних стран не проводит политику экономической блокады Беларуси и нет предпосылок к тому, что такая угроза возникнет в обозримом будущем. Мы имеем свободный доступ к портам соседних стран для внешней торговли. Есть планы строительства собственного порта на Днепре, который в перспективе сможет принимать суда класса «река-море».





Мы — секулярная страна, религиозный фактор не играет значимой общественно-политической роли. Как и национальный. Беларусь неуклонно превращается в моноэтническую страну. Это означает устранение расколов, которые исторически были опасны не менее, чем внешние угрозы.





Наши главные проблемы носят сугубо внутренний характер: нереформированность экономики, неэффективность системы власти. Технологическая деградация промышленности превратила Беларусь в отстающую в развитии страну третьего мира. А удел слабых и неэффективных — подчиняться сильным и продвинутым.









Нам везет: никто не демонстрирует серьезного желания воспользоваться нашими слабостями. Но везение не вечно. Надо понимать, что мы получили историческую передышку, а не данность на следующие 1000 лет.