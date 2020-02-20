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Самое громкое убийство Швеции: в деле 1986 года совершен прорыв

Прокурор по убийству экс-премьера Швеции Улофа Пальме заявил, что следствие готово предъявить обвинения в течение полугода

Улоф Пальме, ЕРА


Следственные органы Швеции приблизились к раскрытию убийства бывшего главы правительства Улофа Пальме, застреленного на улице в центре Стокгольма в 1986 году. Об этом сообщает AP.

Главный прокурор по делу Кристер Питерсен заявил, что имеет данные, которые позволят ответить на вопрос, что случилось и кто ответственен за это преступление.

"Моя цель - предъявить обвинение по делу в первой половине 2020 года. Я настроен оптимистично. Мы напряженно работали, и имеем выводы, в которых мы убеждены", - отметил прокурор.

На уточняющий вопрос, приблизилось ли следствие к завершению дела, Питерсен ответил: "По моему мнению, да".

Справка. Улоф Пальме - шведский политический деятель, лидер Социал-демократической партии, был премьер-министром Швеции в 1969-1976 и 1982-1986 годах. 28 февраля 1986 года в центре Стокгольма Улофа Пальме застрелил неизвестный.
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