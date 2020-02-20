В Украине сегодня день героев небесной сотни









Именно в этот день в 2014 году во время Революции Достоинства противостояние на Майдане достигло своего пика.





20 февраля 2014 года погибло больше активистов Майдана. На следующий день тогдашние официальные власти юридически признала жертвами погибших митингующих Майдана.





В этот же день на Майдане состоялось прощание с погибшими протестующими, которых в траурных речах назвали Небесной сотней.





105 героям Небесной Сотни посмертно присвоено звание Герой Украины, а трое иностранцев — гражданин Беларуси Михаил Жизневский, Грузии — Зураб Хурция и Давид Кипиани, посмертно награждены орденами Героев Небесной Сотни.





В этом году 20 февраля в Киеве утром ожидается шествие Достоинства и поминальная панихида по жертвам расстрелов на Майдане.





Вечером состоится акция под Офисом президента в память о Героях Небесной сотни и с напоминанием, что Украина до сих пор борется за идеалы Майдана на фронте.