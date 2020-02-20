Экс-президенту Южной Кореи дали 17 лет тюрьмы за коррупцию
Высший суд Сеула признал бывшего президента Республики Корея Ли Мён Бака (2008-2013 гг.) виновным в присвоении денежных средств и получении взяток в особо крупном размере.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap, экс-президента Южной Кореи приговорили к тюремному заключению сроком на 17 лет.
Кроме того, 78-летнего Ли Мён Бака обязали выплатить штрафы на общую сумму около 15,7 млн долларов. Он был взят под стражу в зале суда.
Прокуратура подозревала экс-президента в присвоении денежных средств компании-производителя автозапчастей DAS, крупнейшим акционером которой являлся Ли Мён Бак, а также в получении взяток от Samsung Electronics.
09:12 20/02/2020
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