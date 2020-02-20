Экс-президенту Южной Кореи дали 17 лет тюрьмы за коррупцию

Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap, экс-президента Южной Кореи приговорили к тюремному заключению сроком на 17 лет.





Кроме того, 78-летнего Ли Мён Бака обязали выплатить штрафы на общую сумму около 15,7 млн долларов. Он был взят под стражу в зале суда.





Прокуратура подозревала экс-президента в присвоении денежных средств компании-производителя автозапчастей DAS, крупнейшим акционером которой являлся Ли Мён Бак, а также в получении взяток от Samsung Electronics.