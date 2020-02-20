+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Экс-президенту Южной Кореи дали 17 лет тюрьмы за коррупцию

Высший суд Сеула признал бывшего президента Республики Корея Ли Мён Бака (2008-2013 гг.) виновным в присвоении денежных средств и получении взяток в особо крупном размере.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap, экс-президента Южной Кореи приговорили к тюремному заключению сроком на 17 лет.

Кроме того, 78-летнего Ли Мён Бака обязали выплатить штрафы на общую сумму около 15,7 млн долларов. Он был взят под стражу в зале суда.

Прокуратура подозревала экс-президента в присвоении денежных средств компании-производителя автозапчастей DAS, крупнейшим акционером которой являлся Ли Мён Бак, а также в получении взяток от Samsung Electronics.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
Навука - гэта ідэалогія? Адказ Гапавай
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История 5: ДЕПАРТАМЕНТ...
Павел Севярынец
АДЗІНСТВА
Игорь Масловский
Война фейков
Тацяна Грачанікава
Для многіх гэтае было раўназначнае сьмяротнаму...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru