Лукашенко осудил гибридные войны
Глава Беларуси 19 февраля провел в Каире переговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом аль-Сиси.
Об этом сообщили в администрации Александра Лукашенко, передает "Белсат".
После переговоров с президентом Египта глава Беларуси приветствовал инициативу Каира открыть свое посольство в Минске и пообещал оказать поддержку «как самому близкому и хорошему государству». По его словам, подходы обеих стран к основным вопросам международной повестки совпадают.
«Мы выступаем за мирное урегулирование региональных конфликтов, против всех видов гибридных войн, а также искусственной дестабилизации ситуации в разных странах», – заявил Лукашенко.
Он также осудил любые проявления терроризма и выразил полную поддержку Египта в борьбе с этой угрозой.
Лукашенко хочет через Египет войти в Африку
Основное внимание на переговорах руководители стран уделили торгово-экономическим связям. Лукашенко отметил, что Беларусь и Египет решили делать ставку на совместные предприятия. Уже организована сборка техники МАЗ и МТС. В ближайшей перспективе начнется выпуск продукции «Бобруйскагромаш», «Амкодора», двигателей Минского моторного завода.
«Убежден, что развитие промышленной кооперации полностью отвечает интересам двух государств и позволяет обеспечить выход на рынки соседних африканских стран, что для нас весьма важно. Дай бог освоить стомиллионный рынок Египта. Из Каира вместе работаем практически на всю Северную Африку и рассматриваем варианты дальнейшего совместного продвижения по континенту», – сказал глава Беларуси.
Он считает перспективным сотрудничество в сфере безопасности и информационных технологий, включая современные системы обеспечения общественной безопасности. Беларусь готова поставлять в Египет новейшее медицинское оборудование и продукты питания. Также Минск заинтересован поучаствовать в создании особой экономической зоны Суэцкого канала.
Абдель Фаттах аль-Сиси отметил, что намерен совместно с Беларусью выходить с общей продукцией на евразийский, арабский и африканский рынки. Он рассчитывает, что этому будет способствовать создание зоны свободной торговли в Африке и подписание соглашения между Египтом и ЕАЭС.
По итогам переговоров стороны подписали пакет документов. Среди них межправительственная исполнительная программа о сотрудничестве в сфере высшего образования, соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах. Между министерствами иностранных дел был заключен меморандум о взаимодействии, предполагающий создание совместной комиссии высокого уровня по вопросам двустороннего сотрудничества и политического диалога между Беларусью и Египтом. Также меморандум о взаимодействии был подписан между Национальным банком Беларуси и Центральным банком Египта.
МГ/МВ belsat.eu
08:58 20/02/2020
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