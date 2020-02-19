Чем похожи и чем отличаются Лукашенко и Ас-Сиси

Это второй визит белорусского правителя к нынешнему лидеру Египта, первый раз Лукашенко был с визитом у Ас-Сиси в 2017 году. В свою очередь египетский лидер в прошлом году посещал Беларусь, Лукашенко тогда наградил гостя орденом дружбы народов.





Сверстники

Лукашенко и Ас-Сиси родились в 1954 году, белорусский правитель в августе, египетский - в ноябре.

Военная «кость»

Вся карьера Ас-Сиси связана с армией. Он был командиром батальона, бригады, дивизии. В 2008 году был назначен начальником штаба Северного военного округа Египта, затем получил назначение на должность заместителя директора военной разведки и рекогносцировки.





Лукашенко в молодости служил срочную службу в пограничных войсках.

Западное образование

В 1992 году Ас-Сиси учился в командно-штабном колледже в Великобритании, в 2005-2006 годах проходил обучение в военном колледже в США.

Бенефициар революции

В 2010 году в докладе для руководства вооруженных сил Ас-Сиси предсказал возможность быстрой революции против режима Мубарака и высказался за то, чтобы армия выступила на стороне народа. Во время революции 2011 года Ас-Сиси вошел в состав Высшей рады вооруженных сил, став таким образом самым молодым его членом. После отставки президента Хосни Мубарака с поста президента Египта, совет взяла на себя функции управления государством. В августе 2012 года Ас-Сиси был назначен главой совета, став одновременно главнокомандующим вооруженными силами, министром обороны и военной промышленности страны.





Лукашенко в 1990 году на волне перестройки в СССР был избран депутатом Верховного Совета Беларуси. Во время избрания он был директором совхоза.

Революционер и путчисты

После начала массовых протестов против президента Мухаммеда Мурси Ас-Сиси совершил военный переворот, в ходе которого Мурси был отстранен от должности и взят под стражу. В Каире были арестованы более 300 членов партии Мурси "Братья-мусульмане». В результате столкновений армии и полиции со сторонниками свергнутого президента были убиты 638 человек.

«Если враг не сдается - его уничтожают»

В сентябре 2013 году партия «Братья-мусульмане» была в Египте запрещена, в декабре 2013 г. - объявлена террористической организацией. В марте 2014 года были приговорены к смерти 529 членов организации «Братья-мусульмане», в 2015 году - к смертной казни были приговорены 183 члена организации, в 2018 году - еще 75 членов «Братьев-мусульман».





По оценкам правозащитников, со времени прихода к власти Ас-Сиси в Египте пострадали от политического преследования 60 тысяч человек. К смертной казни был приговорен и бывший президент Мухаммед Мурси. Потом наказание было заменено на пожизненное заключение. Дополнительно ему было предъявлено обвинение в государственной измене и шпионаже. Мурси умер в 2019 году во время очередного суда над ним, в аккурат в день визита Ас-Сиси в Беларусь.





Лукашенко пришел к власти в 1994 году на относительно свободных выборах. После президентских выборов 2006 года за решетку попал конкурент Лукашенко на выборах Александр Козулин, после выборов 2010 года за решетку попали почти все соперники Лукашенко на выборах, наиболее длительные сроки за решеткой отбыли из них Андрей Санников и Николай Статкевич.

«Элегантные» победы

В мае 2014 году Ас-Сиси был избран президентом Египта, официально получив 97% голосов избирателей. В марте 2018 года он был переизбран на пост главы государства, официально получив 97% голосов. В Египте власти не стремятся искусственно увеличивать явку: на выборах 2014 году она официально составляла 48%, в 2018 году - 40%.

Референдум и продолжение полномочий

В 2019 году в Египте прошел конституционный референдум, на нем предлагались поправки в Конституцию, которые позволяли президенту Ас-Сиси оставаться у власти до 2030 года, тогда как по прежней Конституции он не имел права баллотироваться на выборах 2022 году. По официальным данным конституционное предложение одобрили 89% проголосовавших при явке 44%.











