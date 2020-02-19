На сборах под Витебском / @modmilby





Руководителей исполкомов областей и Минска забрали на "партизанские" сборы. Как сообщает в Telegram пресс-служба Министерства обороны, на полигоне "Лосвидо" в Витебской области их знакомят с особенностями использования территориальных войск, с их ролью и местом в современных вооруженных конфликтах. Также речь идет о тенденции развития военно-политической обстановки. Чиновникам покажут "порядок действий формирований территориальных войск и подразделений сил специальных операций".



