+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

А кто в лавке остался? Руководителей областей и Минска забрали на "партизанские" сборы

Мероприятие называется "Военная безопасность и оборона Республики Беларусь".

На сборах под Витебском / @modmilby

Руководителей исполкомов областей и Минска забрали на "партизанские" сборы. Как сообщает в Telegram пресс-служба Министерства обороны, на полигоне "Лосвидо" в Витебской области их знакомят с особенностями использования территориальных войск, с их ролью и местом в современных вооруженных конфликтах. Также речь идет о тенденции развития военно-политической обстановки. Чиновникам покажут "порядок действий формирований территориальных войск и подразделений сил специальных операций".

@modmilby
euroradio.fm
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
Навука - гэта ідэалогія? Адказ Гапавай
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История 5: ДЕПАРТАМЕНТ...
Павел Севярынец
АДЗІНСТВА
Игорь Масловский
Война фейков
Тацяна Грачанікава
Для многіх гэтае было раўназначнае сьмяротнаму...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru