А кто в лавке остался? Руководителей областей и Минска забрали на "партизанские" сборы
Мероприятие называется "Военная безопасность и оборона Республики Беларусь".
На сборах под Витебском / @modmilby
Руководителей исполкомов областей и Минска забрали на "партизанские" сборы. Как сообщает в Telegram пресс-служба Министерства обороны, на полигоне "Лосвидо" в Витебской области их знакомят с особенностями использования территориальных войск, с их ролью и местом в современных вооруженных конфликтах. Также речь идет о тенденции развития военно-политической обстановки. Чиновникам покажут "порядок действий формирований территориальных войск и подразделений сил специальных операций".
@modmilby
19:58 19/02/2020
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