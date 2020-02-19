Лукашенко подарил президенту Египта Коран
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси во время переговоров с Президентом Беларуси Александром Лукашенко сделал ему подарок - египетский меч, передает корреспондент БЕЛТА.
Как пояснили главе белорусского государства, рукоятка меча сделана из редкого африканского дерева, инкрустированного медью.
Еще один необычный подарок - совместная фотография с одним из работников Светлогорского ЦКК египтянином Феди Халилем, который уже около семи лет живет с семьей в Беларуси. Глава государства познакомился с ним, посещая недавно это предприятие. "Мы тебя там вспомним. И даже Президенту ас-Сиси об этом скажу. Обязательно про тебя расскажу", - пообещал египтянину в Светлогорске белорусский лидер.
19:48 19/02/2020
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