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Лукашенко подарил президенту Египта Коран

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси во время переговоров с Президентом Беларуси Александром Лукашенко сделал ему подарок - египетский меч, передает корреспондент БЕЛТА.


Как пояснили главе белорусского государства, рукоятка меча сделана из редкого африканского дерева, инкрустированного медью. 

Еще один необычный подарок - совместная фотография с одним из работников Светлогорского ЦКК египтянином Феди Халилем, который уже около семи лет живет с семьей в Беларуси. Глава государства познакомился с ним, посещая недавно это предприятие. "Мы тебя там вспомним. И даже Президенту ас-Сиси об этом скажу. Обязательно про тебя расскажу", - пообещал египтянину в Светлогорске белорусский лидер.
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