Лукашенко подарил президенту Египта Коран





Как пояснили главе белорусского государства, рукоятка меча сделана из редкого африканского дерева, инкрустированного медью.





Еще один необычный подарок - совместная фотография с одним из работников Светлогорского ЦКК египтянином Феди Халилем, который уже около семи лет живет с семьей в Беларуси. Глава государства познакомился с ним, посещая недавно это предприятие. "Мы тебя там вспомним. И даже Президенту ас-Сиси об этом скажу. Обязательно про тебя расскажу", - пообещал египтянину в Светлогорске белорусский лидер.



