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Сергей Марков: Надо понять и простить Лукашенко

Отказ властей Белоруссии от воссоединения с Россией вполне объясним, ведь они опасаются агрессивных российских олигархов, которые непременно разрушат построенную Минском (не без помощи скидок от РФ, – прим. ред.) местную модель социалистической экономики.

Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил российский политолог Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Белорусская социально-экономическая модель, она своеобразная. Она является таким китайским вариантом на европейской почве. У нее есть свои минусы, как у любой модели, но у нее больше плюсов. Потому что согласно данных ООН уровень развития человеческого капитала выше, чем в России даже, несмотря на то, что у России нефть и газ. Я имею в виду средняя продолжительность жизни, доступность образования, здравоохранения… Белорусский народ опасается российской олигархической модели», – сказал Марков.

Он утверждает, что в России есть немало сторонников продолжения льготных поставок энергоресурсов Белоруссии, поскольку, якобы, в противном случае доходы все равно уйдут не на повышение благосостояния жителей РФ, а в частные карманы вышеупомянутых олигархов.


«В России многие считают, что лучше большая часть этих денег от нефти и газа российских (от маленького этого ручейка, естественно) пускай лучше в белорусский бюджет пойдет и дальше пойдет на дворцы спорта, школы, дороги, чем пойдет в российский бюджет и украдут российские олигархи», – сказал Марков.

Он призвал руководство РФ вести себя «пожестче с врагами, помягче с друзьями».

«Вот с киевской хунтой нужно на порядок более жестко. А с друзьями нужно помягче: где-то, что-то можно и прощать», – предлагает Марков.
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