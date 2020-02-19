Заставь дурака Богу молиться: в Минюсте снова оправдываются за герб
Когда готовился эскиз новой символики, никакого политического подтекста в это не вкладывалось, уверяет в очередной раз глава Минюста Олег Слижевский
старый вариант слева
"Когда готовился эскиз новой символики, никакого политического подтекста в это не вкладывалось. Вполне логично, что наша страна и очертания границы республики должны находиться в центре изображения земного шара, а не где-то в углу. Это совершенно очевидно", - заметил министр.
Тема корректировки герба вызвала широкий общественный резонанс.
"Один из моментов, который волнует многих: сколько средств понадобится на то, чтобы потом привести в соответствие действующие символы, которые используются в кабинетах, на зданиях, бланках, печатях.
Хочу всех проинформировать и успокоить: никаких средств дополнительно выделять не планируется. Согласно проекту, замена действующих символов и атрибутики с нашей символикой будет осуществляться в естественном порядке: то есть, заканчиваются действующие бланки - будут заказываться новые в соответствии с новыми стандартами.
Дополнительных средств, бюджетных и небюджетных, на это не понадобится", - отметил Олег Слижевский.
Проект закона внесен на рассмотрение в парламент. Концептуально эталонное изображение основного символа - государственного герба - не меняется, предполагается корректировка некоторых его элементов.
Кроме того, предусмотрено описание и эталонное изображение государственного флага, чего не было сделано ранее.
Источник: belta.by
17:43 19/02/2020
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