Заставь дурака Богу молиться: в Минюсте снова оправдываются за герб

старый вариант слева

"Когда готовился эскиз новой символики, никакого политического подтекста в это не вкладывалось. Вполне логично, что наша страна и очертания границы республики должны находиться в центре изображения земного шара, а не где-то в углу. Это совершенно очевидно", - заметил министр.

Тема корректировки герба вызвала широкий общественный резонанс.





"Один из моментов, который волнует многих: сколько средств понадобится на то, чтобы потом привести в соответствие действующие символы, которые используются в кабинетах, на зданиях, бланках, печатях.





Хочу всех проинформировать и успокоить: никаких средств дополнительно выделять не планируется. Согласно проекту, замена действующих символов и атрибутики с нашей символикой будет осуществляться в естественном порядке: то есть, заканчиваются действующие бланки - будут заказываться новые в соответствии с новыми стандартами.





Дополнительных средств, бюджетных и небюджетных, на это не понадобится", - отметил Олег Слижевский.





Проект закона внесен на рассмотрение в парламент. Концептуально эталонное изображение основного символа - государственного герба - не меняется, предполагается корректировка некоторых его элементов.





Кроме того, предусмотрено описание и эталонное изображение государственного флага, чего не было сделано ранее.