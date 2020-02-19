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Тайный сговор: в Беларуси и России отказались озвучить итоги встречи Лукашенко и Сечина

Итоги встречи Игоря Сечина с Александром Лукашенко, прошедшей 18 февраля, озвучены не будут.


Пресс-служба Лукашенко ограничилась пресс-релизом, где рассказала лишь о самом начале встречи. 

А пресс-релиз, который появился на сайте "Роснефти", содержит только общие фразы и уже озвученные ранее сведения.

"Насколько мы тоже видели, всё в общем-то шло на уровне вот таких программных фраз, что ценное сотрудничество, и оно будет. Сверх этого, к сожалению, вы от нас вряд ли что-то услышите", — ответили Еврорадио на попытку уточнить информацию в пресс-службе российской компании.

Информацию главреда радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова о том, что Сечин был уполномочен передаеть Лукашенко предложение от Владимира Путина, в "Роснефти" не комментируют. 


Аналитики обращают внимание, что российский олигарх, вероятно, был больше заинтересован во встрече, так как сам прилетел в Минск. 

Однако Сечин мог заботиться не о политических интересах руководства России, а о бизнес-интересах самой "Роснефти". В Беларуси компания владеет 36 заправками и пятью нефтебазами, а также имеет 21% акций Мозырского нефтеперерабатывающего завода.

В 2019 году "Роснефть" поставила в Беларусь почти 9 млн тонн нефти. Это примерно половина от всей нефти, которую импортировала наша страна.
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