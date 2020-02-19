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Абсурд! Письма Жемчужного уничтожают за "вред госорганам" и "цинизм"

Об этом сообщила общественная активистка Ольга Миколайчик, которая переписывается с политзаключенным Михаилом Жемчужным.


"Письмо Михаил написал мне 12 февраля, по-видимому, сразу после того, как он вышел из ШИЗО", - рассказала Ольга сайту palitviazni.info.

Напомним, что с 23 декабря Михаил Жемчужный находился в штрафном изоляторе, но теперь, видимо, опять направлен в помещение камерного типа (ПКТ), откуда можно писать на свободу. Но, как оказалось, у Жемчужного появились проблемы с перепиской.

"Михаил написал в письме, что его поздравления с Днем Валентина ко мне, к Лойко, Ревяко, Шлег (правозащитницы) уничтожены сотрудниками оперативного отдела за "вред госорганам и частным лицам, - сообщила на своей странице в Фейсбук Ольга Миколайчик. - Также уничтожены письма к Дмитрию Полиенко и Леонида Светику - за "цинизм".

Письма Жемчужного в прокуратуру и суды держат до 5 дней, пока они не потеряют актуальность. Жалобы на это в Могилевскую прокуратуру оставили без ответа.

Ольга добавляет, что на этот раз письмо от Михаила Жемчужного был очень коротким.

"Прислал совсем малую записку где-то на 10 сантиметров, - отмечает Ольга Миколайчик. - Значит, либо у него совсем не было времени написать большое письмо, либо боялся, что и это письмо не дойдет, а потому преподал все коротко".


Если кто-то хочет поддержать политзаключенного, пишите:

213410, ПК-9, бр.31, ПКТ, ул. Добролюбова, 16,
г. Горки, Могилевская область, Беларусь
Жемчужному Михаилу Игоревичу
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