+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Проигнорировала: Ксения Собчак не взглянула на Путина у памятника отца

Президент РФ Владимир Путин приехал в Санкт-Петербург в день 20-летия со дня смерти известного российского политика Анатолия Собчака.

Путин возложил цветы к памятнику Собчаку на Васильевском острове — при этом он опустился на одно колено.

После этого он долго общался со вдовой покойного Людмилой Нарусовой. Рядом стояли и Ксения Собчак с мужем Константином Богомоловымю Однако Ксения сохраняла каменное выражение лица и, пока ее мать говорила с Путиным, даже не взглянула в ту сторону, пишет mk.ru
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
Навука - гэта ідэалогія? Адказ Гапавай
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История 5: ДЕПАРТАМЕНТ...
Павел Севярынец
АДЗІНСТВА
Игорь Масловский
Война фейков
Тацяна Грачанікава
Для многіх гэтае было раўназначнае сьмяротнаму...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru