Проигнорировала: Ксения Собчак не взглянула на Путина у памятника отца
Президент РФ Владимир Путин приехал в Санкт-Петербург в день 20-летия со дня смерти известного российского политика Анатолия Собчака.
Путин возложил цветы к памятнику Собчаку на Васильевском острове — при этом он опустился на одно колено.
После этого он долго общался со вдовой покойного Людмилой Нарусовой. Рядом стояли и Ксения Собчак с мужем Константином Богомоловымю Однако Ксения сохраняла каменное выражение лица и, пока ее мать говорила с Путиным, даже не взглянула в ту сторону, пишет mk.ru
14:31 19/02/2020
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