Путин возложил цветы к памятнику Собчаку на Васильевском острове — при этом он опустился на одно колено.





Людмилой Нарусовой. Рядом стояли и Ксения Собчак с мужем Константином Богомоловымю Однако Ксения сохраняла каменное выражение лица и, пока ее мать говорила с Путиным, даже не взглянула в ту сторону, пишет После этого он долго общался со вдовой покойногоРядом стояли и Ксения Собчак с мужем Константином Богомоловымю Однако Ксения сохраняла каменное выражение лица и, пока ее мать говорила с Путиным, даже не взглянула в ту сторону, пишет mk.ru



