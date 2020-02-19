НВ рассказывает о ключевых заявлениях, которые прозвучали на заседании, и о дискуссии, разгоревшейся между представителями Украины и России.





Почему собрался Совбез ООН и что обсуждали

Инициатором внеочередного заседания Совета Безопасности ООН изначально была Россия — предполагалось, что 18 февраля в ООН обсудят пятую годовщину Минских соглашений. Пять лет назад, в феврале 2015 года, Совбез принял резолюцию, которая утвердила Комплекс мер по выполнению минских договоренностей.





Однако 18 февраля на Донбассе произошло самое серьезное обострение войны за последние годы — тяжелый бой с боевиками после их атаки неподалеку от Золотого Луганской области. В итоге именно эта тема стала ключевой на заседании Совбеза ООН, а главным объектом критики — Россия, хотя ее представитель Василий Небензя обвинил Украину в «саботаже» Минских соглашений.









Заседание открыла своей речью Розмари Дикарло, заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам. В своем выступлении она сделала акцент на таких аспектах войны на Донбассе:





- бой близ Золотого — риск для мирного процесса: («Тревожные сообщения о серьезных нарушениях режима прекращения огня на линии разграничения рядом с Золотым […] вызывают глубокую обеспокоенность и являются строгим напоминанием, что при отсутствии твердой политической воли существует очень реальный риск сползания назад к насилию»);





- соблюдение режима тишины, твердая политическая воля и добросовестные переговоры — необходимые условия мира на Донбассе;





- гражданское население дорого расплачивается за конфликт: в гуманитарной помощи и защите нуждаются 3,4 млн человек, включая пожилых, инвалидов и детей; многие семьи остались с одним кормильцем, причем в 70% случаев по обе стороны линии соприкосновения — это женщины.





- генсек ООН поддерживает целостность Украины и приветствует позитивные сдвиги в попытках урегулировать конфликт, включая договоренности нормандской четверки («Генеральный секретарь […] призвал все заинтересованные стороны удвоить усилия, чтобы воспользоваться недавними сдвигами в разрешении конфликта, — отметила Дикарло. — Он также выразил свою полную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ»).





- в 2020 году ООН рассчитывает выделить $158 млн на гуманитарные операции в Украине, чтобы помочь 2 млн человек.





Кроме того, на заседании выступили представители ОБСЕ — руководитель мониторинговой миссии ОБСЕ Халит Челик и представитель организации в Трехсторонней контактной группе в Минске Хайди Грау. Они приняли участие в заседании по видеосвязи из Киева.





Вот основные тезисы их заявлений:





- атака боевиков 18 февраля в Луганской области — «очень серьезный инцидент», в ходе которого прозвучало 2500 взрывов;





- договоренности о перемирии и отводе тяжелых вооружений на Донбассе не выполнены: с начала 2020 года ОБСЕ зафиксировала 647 случаев использования артиллерии, включая ракетные системы залпового огня, танки и минометы и 520 других случаев нарушения режима прекращения огня (хотя в целом миссия ОБСЕ констатирует сокращение нарушений и эпизодов применения силы после нормандского саммита);





- обстрелы из тяжелого оружия — главная причина ранений гражданского населения на Донбассе, подрывы на минах и неразорвавшихся боеприпасах — главная причина смертей.





- строительство моста в Станице Луганской — пример прогресса, которого можно достичь с помощью политической воли;





- миссия ОБСЕ, вопреки договоренностям, часто не может получить доступ к оккупированным территориям, особенно на юге Донецкой области, и считает такие ограничения «недопустимыми»;





- ближайшие месяцы до нормандского саммита станут определяющими для решения конфликта на Донбассе, внимание Совбеза ООН — жизненно важно. («Каждая минута на счету в вопросе урегулирования этого конфликта, который длится уже шестой год», — заявил Халит Челик).





Украина, в отличие от боевиков, выполняет политические договоренности нормандской встречи в Париже: закон об особом статусе продлен еще на год, реформы в области децентрализации инициированы («На этом фоне вызывают сожаление публичные заявления некоторых представителей „властей“ Донецка и Луганска, противоречащие цели Минских соглашений — восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины», — подчеркнула Хайди Грау).





Шерит Норман Шале, представлявшая на заседании США (и.о. заместителя постпреда) заявила, что президент Украины Владимир Зеленский предпринял шаги по выполнению нормандских договоренностей, однако РФ «не продемонстрировала того же духа».









«Она продолжает вооружать, обучать, управлять своими марионетками на востоке Украины и воевать рядом с ними. Это прямо нарушает российские обязательства по Минских соглашениям, в том числе по установлению немедленного и всеобъемлющего режима прекращения огня», — заявила Шале.





Пострпед Германии в ООН Кристоф Хойсген опроверг заявление России о том, что якобы Украина нарушает Минские соглашения. Он напомнил, что Москва с самого начала нарушала и продолжает нарушать их первое положение — о прекращении огня.





Хойсген возложил на РФ ответственность за атаку боевиков у Золотого 18 февраля и другие нарушения, включая 200 тыс. российских паспортов, выданных жителям Донбасса.





Карен Пирс, постпред Великобритании, прямо назвала заявление «ложью, завернутой в сказочную выдумку» обвинения в адрес Украины, прозвучавший в речи российского представителя Василия Небензи.





«Единственной целью России в Украине является подрыв суверенитета и территориальной целостности этого государства. Они хотят, чтобы Москва, а не сами украинцы, определяли будущее Украины», — заявила Пирс.





Она также напомнила, что РФ первой развязала войну, нарушает достигнутые соглашения и разжигает конфликт.





«Вместо того, чтобы взять под контроль своих прихвостней на неподконтрольных правительству территориях восточной Украины, Россия оснастила их оружием и личным составом», — напомнила дипломат.





«Хотят ли русские войны?» — дебаты представителей РФ и Украины





Поскольку Москва инициировала заседание Совбеза ООН, постпред РФ Василий Небензня выступал одним из первых. Он заявил, что именно Украина саботирует Минские соглашения и обвинил официальный Киев в новом обострении в Луганской области 18 февраля.





Небензня заявил, что работа нормандской четверки будет результативной лишь при условии выполнения Комплекс мер, предусмотренных резолюцией Совбеза.





«Пока же, как мы видим, продолжаются боестолкновения, включая сегодняшнее под Луганском. Нет прогресса в вопросах разведения сил и средств; взаимодействия по разминированию; включения формулы Штайнмайера в законодательство Украины на постоянной основе; нет желания договариваться о разведении сил на новых участках, как и нет желания и готовности к прямому диалогу с самопровозглашенными «ДНР» и «ЛНР».





В ответ заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица обвинил Россию в нарушении договоренностей. Он напомнил, что с 1 января 2020 на Донбассе погибли 13 украинских военных, еще 60 получили ранения.





«Можно ли назвать это замороженным конфликтом? Или вялотекущим конфликтом? Идет война. Единственная война в Европе, — подчеркнул Кислица. — Полномасштабная война, которую ведут российская армия и ее наемники; ведут с помощью оружия и боеприпасов, которыми их снабжает РФ».





Прямой диалог с т.н. «местными властями» временно оккупированного Донбасса невозможен, категорически подчеркнул Кислица, поскольку они не представляют местное население.





Он также напомнил, что Владимир Пашков, «назначенный» в феврале т.н. главой самопровозглашенной «ДНР» — гражданин России, в прошлом занимавший пост вице-губернатора Иркутской области.





В завершение своего выступления Сергей Кислица перешел с английского на русский язык и процитировал строки известного стихотворения Евгения Евтушенко: «Хотят ли русские войны? […] Спросите вы у тех солдат, Что под березами лежат, И пусть вам скажут их сыны, Хотят ли русские войны».





Затем украинский дипломат обратился к российском постпреду Небензе и заявил, что ответом на вопрос «Хотят ли русские войны?» «в условиях сегодняшней России станет парад 9 мая на Красной площади, когда мы увидим, вынесут ли портреты Сталина его участники».





«Того самого Сталина, который в свое время был вынесен из мавзолея, но, как представляется, не из умов, — заявил Кислица, и процитировал еще одно стихотворение Евтушенко. — «Покуда наследники Сталина живы еще на земле, мне будет казаться, что Сталин — еще в мавзолее».









На это Небензя отреагировал традиционными посылами российской пропаганды: «Я не знаю, какие портреты понесут на 9 Мая в Киеве. Будет ли в Киеве вообще парад, посвященный нашей совместной, кстати, Победе?» — заявил постпред России.





Совместное заявление пяти стран ЕС в поддержку Украины

После заседания Совета безопасности ООН пять государств Евросоюза — Бельгия, Эстония, Франция, Германия и Польша — выступили с совместным заявлением в поддержку Украины.





«Мы, страны ЕС, действующие члены Совета безопасности ООН […] полностью поддерживаем независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины согласно ее международно признанным границам», — говорится в заявлении.





Его авторы осудили аннексию Крыма Россией и дестабилизацию отдельных районов Донецкой и Луганской областей.









В документе также говорится, что Россия осуществляет финансовую и военную поддержку «Л/ДНР», чем нарушает фундаментальные принципы международного права. В результате этого 3,5 миллиона человек на Донбассе нуждаются в гуманитарной помощи и защите.





В заявлении также отмечается, что результаты саммита в нормандской формате 9 декабря 2019 года должны быть основой дальнейшего решения конфликта.