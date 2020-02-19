Стало известно, с каким подарком Лукашенко отправился в Египет

Фотографию покажут президенту Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.





Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».





Напомним, 14 февраля президент Беларуси приехал в Светлогорск для открытия целлюлозно-картонного комбината и там побеседовал с работниками предприятия. Одним из сотрудников оказался египтянин Халиль Фади, который семь лет назад приехал в Беларусь туристом — да так и остался.





Известно, что Фади женился на белоруске, вместе у них родился сын Вениамин. Египтянин рассказал президенту, что жизнь в Беларуси ему нравится. Сам глава государства был удивлен такой встрече и дал обещание, что расскажет о прижившимся земляке президенту Египта.





Египтяне, ливийцы, сирийцы, иракцы, иранцы женятся на наших девчонках — самые красивые дети [получаются]. И даже президенту ас-Сиси об этом скажу, это мой хороший друг, египетский президент. Обязательно про тебя расскажу, - заявил тогда Лукашенко.





Добавив, что подарит своему коллеге совместную фотографию с Фади.





Напомним, президент нашей страны на протяжении 19-20 февраля будет находиться с официальным визитом в Египте. В Каире Александр Лукашенко встретится с президентом Египта Абделем Фаттахом аль-Сиси. Вместе они будут обсуждать реализацию текущих договоренностей, которых удалось достигнуть в ходе прошлого визита.





В последний раз египетский президент приезжал в белорусскую столицу летом 2019 года. Также лидеры двух стран рассмотрят вопросы взаимодействия на международных площадках, обеспечения безопасности в регионе и мире в целом.





Ожидается, что в конце визита обе стороны подпишут пакет двусторонних документов.