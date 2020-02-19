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Лукашенко укатил в Египет

В программе двухдневной поездки - встреча с президентом страны Абдель Фаттахом аль-Сиси.

Египетский лидер посещал Беларусь летом 2019 года. Лукашенко был там уже дважды.

Белорусский и египетский президенты намерены обсудить торгово-экономическое сотрудничество между странами. В сфере внимания также будет взаимодействие Египта и Беларуси на международном уровне, вопросы безопасности. Предполагается, что по итогам визита Лукашенко в Египет будет подписан пакет двусторонних документов. 

Лукашенко также планирует посетить новую административную столицу страны. Напомним, ее строительство – самый масштабный проект в современной истории Египта. Возведение новой столицы, которая пока не имеет названия,  объясняется необходимостью разгрузить перенаселенный Каир, где уже сегодня проживает около 20 млн человек. 


Новая столица располагается в 45 км от Каира. Здесь строятся правительственные и административные здания, жилые кварталы, учебные заведения и прочие инфраструктурные объекты.

В дни визита Лукашенко в Египет в Каире также состоится заседание Белорусско-египетского совета делового сотрудничества.
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