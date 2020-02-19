Действующий глава государства Афганистан Ашраф Гани объявлен победителем по итогам президентских выборов. Правда произошло это через пять месяцев после самих выборов. Причина - обвинения в фальсификациях, мошенничестве и невозможность точного подсчета голосов.





Однако через пять месяцев все же удалось достичь результатов.





Как заявила Независимая избирательная комиссия Афганистана, за Ашрафа Гани проголосовали 50,64 процента избирателей, а за его главного соперника, премьер-министра страны Абдуллу Абдуллу - 39,52 процента. Всего на выборах выдвигались 18 кандидатов, остальные из них не набрали и пяти процентов голосов избирателей, сообщает DW.





Результаты выборов должны были объявить 19 октября. Однако из-за технических проблем и обвинения в мошенничестве их объявления неоднократно откладывалось. Предварительные результаты выборов, которые объявили еще 22 декабря 2019 года, были такими же, как и сейчас. Однако кандидаты, проигравшие выборы, опротестовали результаты.





70-летний этнический пуштун Гани учился в университете Колумбии в Нью-Йорке. В 1977 году он покинул Афганистан и вернулся только через два десятилетия, в качестве старшего специального советника ООН. Позже он занимал должность министра финансов.





На президентских выборах в 2014 году Гани и Абдулла также были кандидатами и одновременно объявили себя победителями. Только благодаря посредничеству тогдашнего президента США Барака Обамы они договорились о компромиссе - Гани стал главой государства, а Абдулла - премьер-министром.