Исполняющий обязанности заместителя представителя США при ООН Черит Норман Шале подчеркивает, что Россия продолжает вооружать боевиков на Донбассе и нарушать Минские соглашения. Об этом она сказала на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке, которое транслируется на сайте Организации.





Дипломат подчеркнула, что урегулирование конфликта на Донбассе должно быть дипломатическим. Она заверила, что США продолжат взаимодействовать с союзниками и партнерами для поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины.





Шале отметила, что "благодаря своим действиям Украина четко продемонстрировала свое обязательство по достижению мирного урегулирования конфликта". Она подчеркнула, что президент Украины Владимир Зеленский активизировал дипломатические усилия, чтобы наладить связь с украинскими гражданами на востоке Украины, улучшить гуманитарную ситуацию с обеих сторон линии соприкосновения, провести два обмена заложниками и возобновить переговоры лидеров в "нормандском формате" при участии президента РФ Владимира Путина.





"К сожалению, Россия не продемонстрировала аналогичное желание выполнить ее обязательства по Минскими соглашениями. Она продолжает вооружать, готовить, возглавлять и вести боевые действия на стороне своих марионеточных сил на востоке Украины. Это является прямым нарушением обязательств России в соответствии с Минскими соглашениями, в том числе о начале немедленного и всеобъемлющего режима прекращения огня", - подчеркнула Шале.





В связи с этим она отметила, что последнее нападение возглавляемыми Россией силами возле Золотого состоялось в пятую годовщину того, как поддерживаемые Россией силы захватили Дебальцево, что было прямым нарушением Минских соглашений.





"Как тогда, так и сейчас, возглавляемые Россией силы продолжают нарушать обязательства, взятые президентом Путиным и российскими чиновниками, и убивать украинцев на украинской территории", - заявила Шале.





Также она сказала, что Россия распространяет дезинформацию, чтобы отвлечь внимание от ее центральной роли в разжигании конфликта на Донбассе. Дипломат сказала, что Россия должна прекратить конфликт путем вывода ее сил с востока Украины и оккупированного Крыма.





"Мы призываем Россию немедленно воплотить ее обязательства по безопасности в соответствии с Минскими соглашениями, в которых сказано, что стороны могут лишь тогда двигаться дальше с политическими мерами Минска, когда на местах будет безопасность", - заявила она.



