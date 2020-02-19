Лукашенко должен уйти. Сам же сказал: если скажете «хватит» – я уйду

«Свободу не дают, за свободу сражаются»





- Два года занял путь от объявления идеи праймериз до ее реализации. Почему так долго?





- Лучше поздно, чем никогда. Были споры, амбиции, недооценка ситуации, выжидание, но в конце концов все созрели. Под новый год собрание демократического актива в Гомеле приняло решение: если не будет единого – в кампании не участвуем. В других городах были похожие настроения. Так что впервые в Беларуси будет широкое народное голосование – избрание единого лидера демократических сил, формирование единой команды. Любой гражданин Беларуси сможет принять участие в народном голосовании - на собраниях, в интернете или на Конгрессе.





- Праймериз должен завершиться Конгрессом демократических сил в мае, который изберет единого кандидата от оппозиции. Как оцениваете свои шансы на победу среди шестерки?





- Люди меня поддерживают, знаю это по встречам и опросам. Верим, можем, победим!





- Вы обнародовали примерный план действий в качестве единого кандидата: отставка Ермошиной, неучастие в президентской кампании Лукашенко, включение в состав избирательных комиссий представителей демократических структур, открытый и честный подсчет голосов. Эти требования к властям оппозиция выдвигает после 1996 года. Но воз и ныне там. Что изменилось сейчас, что заставляет вас думать, что Ермошина уйдет, а Лукашенко не пойдет?





- Мы начнём массовые протесты через несколько дней после объявления так называемых выборов. Лукашенко должен уйти. Его поддержка, по нашим данным, от 12 до 18%. Какой седьмой срок, людям это уже вот где! Он же сам сказал: если скажете «хватит» – я уйду. Давайте выйдем всем народом и скажем: «Хватит! Уходи!»





- Очевидно, что надо готовиться играть по старым правилам, которые установил режим. Вы готовы их принять?





- Никаких старых правил. На любые махинации ответом будут массовые протесты. Свободу не дают - за свободу сражаются.





- Каковы вообще шансы, что единого кандидата зарегистрируют? Зачем – если на подтанцовку уже согласились около десятка претендентов?





- Если единого не зарегистрируют – будет бойкот, объединится весь народ. Подтанцовку не воспринимают как оппозицию, все эти суррогаты Лукашенко – просто смешны. Белорусы не дураки, всё отлично понимают.





«Единый будет лидером протестов»





- Беларусь оказалась под угрозой судьбоносных вызовов: аннексия и экономическое банкротства. Почему оп з ия не сумела отбросить все внутренние противоречия и объединиться даже перед лицом таких угроз?





- Основа оппозиции, главные демократические партии, как раз объединились – впервые за 15 лет, и слава Богу! Уверен, что мы сможем координировать общую кампанию и защищать независимость вместе с Николаем Статкевичем, Европейской Беларусью, профсоюзами и теми, кто за безоговорочный бойкот.





- Как вы оцениваете планы Белорусского национального конгресса выдвинуть 30 кандидатов в президенты? Эту инициативу озвучил Николай Статкевич.





- Хороший технологический ход Николая Статкевича, режиму придётся попотеть и распылить силы с такой раскладкой. Думаю, мы сработаемся и будет совместная мощная кампания.





- По самым скромным подсчетам, на президентскую кампанию пойдут минимум 10 претендентов. Страну ждет повторение 2010 года?





- Слушайте, никаких выборов нет, претенденты куда? Единый – понятно, он будет лидером протестов. Будет политическая кампания, где мы будем добиваться свободных выборов или бойкотировать. Дублёры и цирк не в счёт. Вопрос стоит ребром: Лукашенко, уходи!





- В чем отличие нынешней президентской кампании от предыдущих?





- Отличие в том, что страна дошла до края. Режим Лукашенко довёл до ручки экономику. Независимость на волоске. А резиденций всё больше, майбахи, личные самолёты. Золотые винтовки и пистолеты для семьи… Это же бред, вообще уже издеваются над людьми… В конце-то концов, пора! Миллионы людей понимают, что страной правит хронический неудачник, который завёл не туда и хочет оставаться у власти до самой смерти. Люди в городах, где мы встречаемся, говорят: что-то будет. Это уже в воздухе чувствуется. Двадцать шесть лет… Вы что, хотите ещё пять лет маразма? Нет? Выходим протестовать!





- В каких условиях будет проходить кампания? Судя по последнему приговору анархистам, оттепели стране не видать.





- Власти продолжают закручивать гайки. Но могут доиграться. В стране останавливаются предприятия. Люди нищают. Половина уезжает работать за границу. Цены растут, зарплаты падают. У бюджетников в «избирательный год» уменьшаются зарплаты, когда такое было? Пенсии по сто - двести долларов, это же плевок в лицо людям, которые всю жизнь работали! Как это можно дальше терпеть!





- Вы продекларировали, что ответом оппозиции на репрессии и нерегистрацию единого кандидата станет бойкот. Удастся ли его реализовать?





- Бойкот, который принимает всенародный характер, называется национальная забастовка. Если будут репрессии против людей, нерегистрация единого, очередной ермошинский спектакль и социальные протесты – они могут получить национальную забастовку. Последний раз такое было в начале 1990-ых, и коммунистическая система сломалась.





«Народ будет выбирать и править сам»





- Давайте пофантазируем. Павел Северинец избран президентом Республики Беларусь. С чего вы начнете президентскую деятельность?





- Отмена незаконных указов и дурацких декретов. Освобождение политзаключённых, замена тюрьмы на штрафы для экономических преступлений, закрытие всех этих отравляющих заводов вроде Брестского аккумуляторного. Возвращение в правовое поле: Конституция 1994 года либо Конституционное учредительное собрание. Декоммунизация и децентрализация. Первые реформы – судебно-правовой системы, охраны здоровья, пенсионной системы, образования, армии. Выборы демократического парламента и реального местного самоуправления. Народ будет выбирать и править сам.





- Какую судьбу вы уготовили «союзному государству»?





- Это антиконституционная, уродливая пристройка к мафиозным договорнякам Кремля и Лукашенко. На свалку. И другие соглашения, не соответствующие Конституции и национальным интересам Беларуси – туда же. Нам нужно экономическое соглашение с Евросоюзом, нормальный договор о дружбе и сотрудничестве с Россией, партнёрство с Америкой и Балто-Черноморский союз з Польшей, Литвой, Латвией, Украиной.





- Готовы ли вы дать гарантии нынешнему руководителю Беларуси?





- Не имею права решать за весь народ. Если покается, вернёт награбленное и мирно, без крови, передаст власть – возможно, тогда люди решат, что да.





- Что делать с неработающей экономикой, как ее запустить?





- Да надо просто дать людям гарантии частной собственности, дать зарабатывать, не мешать и не душить! Небольшие и прозрачные налоги, чтобы сам человек мог посчитать дома. Через два-три года вы не узнаете Беларусь - это будет процветающая страна. Мы, беларусы, умеем и любим работать. Во всём мире мелкий и средний бизнес – основа. Наши программисты дадут фору западным. ІТ, сервис, транзит, транспортно-логистические хабы, банки, инфомационные технологии, биотехнологии – новая экономика Беларуси.





- В соцсетях ерничают: а при Северинце-президенте деток в школе заставят молиться?





- Заставлять в вопросах веры – вредно. Поэтому ни заставлять, ни запрещать молиться дома, в школе или на работе никто никого не будет. Зато церквям дадим пустующие помещения и льготы на ЖКХ, пусть организовывают реабилитационные центры для алкоголиков и наркоманов, хосписы, дома престарелых: они это делают намного лучше, чем собесы.





- И о личном. Вы тоже спрячете первую леди от народа, как и Лукашенко?





- Первая леди во всех нормальных развитых странах занимается благотворительностью, помогает семьям, детям, проводит объединяющие встречи в церквях, организовывает кампании в защиту природы, то есть делает огромную работу для своего народа. У нас этого нет, а должно быть. Моя Ольга умеет сочувствовать, разговаривать с людьми, она красивый и энергичный верующий человек. Так что будем вместе в служении людям.







