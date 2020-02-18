Путин уволил автора «суверенной демократии»?
Президент России Владимир Путин 18 февраля подписал указ «О Суркове В.Ю.». Об этом сообщили в Кремле.
Владислав Сурков, фото newsland.ru
«Освободить Суркова Владислава Юрьевича от должности помощника Президента Российской Федерации», – говорится в указе.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
О том, что Владислав Сурков ушел с государственной службы, в январе 2020 года сообщил политолог Алексей Чеснаков. По его словам, это связано со сменой курса на украинском направлении.
Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская политика в отношении Украины не меняется и указа об отставке помощника Путина Владислава Суркова пока нет.
Владислав Сурков родился в 1964 году. Является автор концепции «суверенной демократии». Помощник президента России в 2004-2008 годах и с 2013-го. В 2012-2013 годах занимал должность вице-премьера. Курировал вопросы СНГ, Абхазии и Южной Осетии.
Власти Украины обвиняли Суркова в том, что он организовывал расстрел участников Майдана в 2014 году, а затем координировал деятельность боевиков «ДНР» и «ЛНР».
Включен в санкционные списки США, Евросоюза, Украины, Австралии и Швейцарии.
МГ belsat.eu
22:25 18/02/2020
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