Финские СМИ: куда ударит Россия, не предугадать

Для РФ неприемлемо, что любая из бывших советских республик была бы сильной и нацеленной на интеграцию с Западом, говорится в недавнем докладе, выдержки из которого приводит финская verkkouutiset.fi.





Для них было бы лучше иметь слабого соседа, в котором доминирует дружественный для России режим, такой как Украина до Евромайдана 2014 года





– утверждается в документе.





Если сосед РФ выбирает путь, который ведет к более глубокой интеграции с Западом [...] лучшим вариантом для России является разрушение государства в результате агрессии, завоевание части его территории и сохранение такой страны разделенной и ослабленной. Это было логикой действий против Украины, Грузии и Молдовы в течение длительного времени





– отмечают в докладе Якоб Хеденског и Гудрун Перссон, военные эксперты по РФ.

Концепция географического сдерживания

По их словам, стратегическая цель русских – окружить себя странами, которые боятся за само свое существование и поэтому следуют целям Кремля. В первую очередь такие государства будут служить буферной зоной между РФ и НАТО.





Как таковые, они пригодны в качестве базы для потенциальных агрессивных российских действий против Запада

– заявляют Хеденског и Перссон.





Важным моментом здесь является то, что отсутствуют точные сигналы, заранее свидетельствующие о направлении удара, как это показала крымская операция. Таким образом, способность России осуществлять стратегический обман, дезинформацию и провокации затрудняет получение четких сведений о надвигающемся конфликте. Нападение трудно предсказать.

Комментарии финских читателей:

После распада Советского Союза у России была возможность окружить себя дружественными соседями и сосредоточиться на улучшении благосостояния людей. Она ныне упущена, по крайней мере, в следующие пару поколений РФ будет рассматриваться только с подозрением и недоверием.





Я думаю, что это будет длиться дольше, чем пару поколений. Большая часть денег у России идет на разработку оружия и содержание военных. Вскоре они окажутся в той же ситуации, что и в 80-х годах, а туристы могут продавать джинсы и другие вещи местным, как только полки магазинов снова опустеют.

Использованы фотографии:лучше иметь слабого соседа,