Может сложиться впечатление, что президент Беларуси Александр Лукашенко, занимающий свой пост четверть века, использовал уже все возможные аргументы, чтобы убедить Россию. Он напоминал о совместном советском прошлом и о победе во Второй мировой войне. Размышлял о том, что белорусы тоже приложили усилия к обнаружению больших запасов российской нефти. Лукашенко даже утверждал, что стоимость российского газа должна быть еще дешевле для Беларуси, потому что белорусы больше всех пострадали от катастрофы в Чернобыле.





И из-за этого до сих пор не могут использовать загрязненное дерево для отопления своих домов, - пишет Rzeczpospolita. Власти России, как признал белорусский лидер в пятницу, предлагают только присоединение Беларуси в обмен на дешевые энергоносители. Уже несколько дней российские и белорусские СМИ размышляют над тем, все ли карты на стол положил Лукашенко. Польское издание пишет, что в рукаве белорусского президента все еще есть козырь. Радиолокационная станция «Волга» расположена вблизи города Ганцевичи в Брестской области. Россияне строили ее в ускоренном темпе в 90-х годах прошлого века, поскольку потеряли контроль над советской станцией в городе Скрунда в Литве, так же как и еще 5 других таких станций, размещенных за пределами России после распада СССР. Из «Волги» сигнал поступает непосредственно к одному из важнейших мест в Москве. Речь идет о центре предупреждения ракетных атак.









Станция на территории Беларуси обнаруживает ракетные угрозы на расстоянии 5 тысяч километров. Из открытых источников можно узнать также, что «Волга» ведет наблюдение за северной частью Атлантического океана и Норвежским морем. При этом, больше всего ее интересуют подводные лодки стран НАТО. Поэтому российская армия ценит белорусскую станцию. Однако, она не единственная в Беларуси. Менее чем за 10 километров на запад в городке Вилейки расположен 43-й узел связи военного флота России. Сегодня с помощью этого объекта руководство российского флота поддерживает связь со своими атомными субмаринами в Атлантическом, Индийском и частично в Тихом океанах. По подсчетам, на узле постоянно базируются более 300 российских военных. Так случилось, что в июне заканчивается срок белорусско-российского соглашения, заключенного в 1995 году. Это было одно из первых решений президента Лукашенко, который бесплатно на 25 лет передал России в пользование земли, на которых стоят упомянутые выше военные объекты. «Россия может построить новые такие системы и заменить имеющиеся. Но это будет дорого стоить и займет некоторое время. У Москвы и без того хватает проблем», - сказал Rzeczpospolita белорусский военный аналитик Александр Алесин.

«Последнее, чего хотел бы Лукашенко, это поссориться с российскими военными. Так он бы стал для них предателем и потерял бы их благосклонность. События могут пойти по очень непредсказуемому сценарию. Поэтому он останется верным военным союзником России. Но это не означает, что Лукашенко не использует эту тему», - добавил эксперт.







