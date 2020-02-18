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Шойгу пощекотали нервы: в небе над Европой с его самолетом сблизился неизвестный беспилотник

К самолету главы Минобороны России Сергея Шойгу в небе над Европой приблизился неизвестный беспилотник. Об этом «Известиям» сообщили сербские военно-дипломатические источники 18 февраля.



В момент инцидента борт министра находился в воздушном пространстве Косово. БПЛА приблизился к самолету, сократив расстояние до 150 км.

В воздух были подняты несколько МиГ-29 сербских ВВС, чтобы при необходимости отогнать устройства. При этом ранее сообщалось, что истребители составили почетный эскорт самолета главы российского ведомства.

В итоге беспилотник прошел вдоль границы между Сербией и Косово, но не пересек ее.

Предположительно, дроном оказался MQ-9 Reaper или RQ-4, более точную информацию дать невозможно. По словам главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, такие беспилотники были замечены, в частности, в небе над Украиной и над Балтийским морем вблизи границ РФ. При этом крупнейшие RQ-4 в Европе принадлежат ВС США.

Эксперты утверждают, что подобные устройства способны вести радиотехническую разведку на дальности до 400 км, в частности, «снять» параметры систем связи и управления самолетов. Известно, что с борта Минобороны РФ можно управлять как обычными, так и стратегическими ядерными силами, поэтому данная информация была бы высоко оценена иностранной разведкой.

17 февраля Шойгу прибыл с рабочим визитом в Белград. В столицу его пригласил президент Сербии Александр Вучич в августе 2019 года, чтобы оценить развитие армии страны. 
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