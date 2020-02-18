Ландсбергис: Беларусь устроила Литве свинство





Витаутас Ландсбергис считает, что Беларусь «делает нам свинство», строя атомную электростанцию возле границы. Он говорит, что созданное в Литве Движение против Белорусской АЭС направлено на то, что «Беларусь наконец проснется и заговорит сама». Литва не настроена против Беларуси и белорусского народа, уточнил политик.





16 февраля состоялся первый съезд Движения против Белорусской АЭС. На нем выступили такие белорусские оппозиционеры как Анатолий Лебедько, Дмитрий Кучук и Павел Северинец. Также уточняется, что по телефону всех поприветствовала Светлана Алексиевич. Цель данного Движения – закрыть БелАЭС, пишет Радио « Свабода ».





«Пусть Беларусь наконец решит, кто она — зеленый человечек или независимое государство. Она должна произнести своим языком, чего она хочет. Господин Лукашенко должен решить, он самостоятельный лидер, или подчиняется царьку в Москве», – считает Витаутас Ландсбергис.





Движение против Белорусской АЭС было создано литовскими консерваторами, либералами и общественными деятелями.





Литовская социал-демократическая партия проигнорировала собрание Движения, потому что считает, что «это исключительно политический проект консерваторов под выборы».









Про реакцию социал-демократической партии Витаутас Ландсбергис сказал, что так говорят только те, кто «ничего другого не может, кроме как стучать языком». По его мнению, социал-демократы ничего не могли сделать, чтобы препятствовать строительству БелАЭС.





«Их переговоры с Минском результатов не дают, так как инициатор АЭС сидит не в Минске, а в Москве. Этот инициатор пытается даже разбить солидарность балтийских стран в этом вопросе, пытаясь подкупить политиков», — добавил Витаутас Ландсбергис.