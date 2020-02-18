Обострение на Донбассе: луганские боевики попытались прорвать линию фронта
Один украинский военный погиб, четверо получили ранения
Сегодня утром 18 февраля луганские боевики атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный (неподалеку от места разведения сил в Золотом Луганской области).
Об этом сообщил штаб ООС в Facebook.
Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения.
В результате обстрелов украинские военные понесли потери.
"Подразделения Объединенных сил дают адекватный ответ оккупантам, наносится огневое поражение с целью подавления их вооруженной активности. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.
Ранее журналист Юрий Бутусов сообщил, что противник около 5 утра атаковал наши позиции в районе участка разведения Золотое-Орехово-Новотошковка.
По его словам, на одном из опорных пунктов идет ближний бой с российской штурмовой группой. Украинская артиллерия ведет ответный огонь, подтягиваются резервы.
Бутусов отметил, что таких широкомасштабных боевых действий на фронте не было с 2018 года.
В 10:20 штаб ООС сообщил, что бой закончился, боевики запросили режим тишины. Погиб один украинский военный, еще четыре получили ранения. По данным штаба, также погиб один боевик и пять ранены.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал утреннее наступление боевиков в районе Золотого попыткой сорвать мирный процесс на Донбассе.
"Это не просто циничная провокация, целью которой является нажать на Дебальцевскую рану, которая никогда не заживет полностью. Это – попытка сорвать мирный процесс на Донбассе, который начал продвигаться хоть и небольшими, но неудержимо шагами", – заявил президент.
Тем временем начальник Генштаба Руслан Хомчак отвечая на вопрос журналиста заявил, что это была не "провокация", а боевики целенаправленно хотели захватить наблюдательные посты в 5-ую годовщину отступления ВСУ из Дебальцево и доказать таким образом свои "успехи".
Источник: focus.ua
16:07 18/02/2020
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