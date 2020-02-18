Сегодня утром 18 февраля луганские боевики атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный (неподалеку от места разведения сил в Золотом Луганской области).





Об этом сообщил штаб ООС в Facebook.









Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения.





В результате обстрелов украинские военные понесли потери.





"Подразделения Объединенных сил дают адекватный ответ оккупантам, наносится огневое поражение с целью подавления их вооруженной активности. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.





Ранее журналист Юрий Бутусов сообщил, что противник около 5 утра атаковал наши позиции в районе участка разведения Золотое-Орехово-Новотошковка.





По его словам, на одном из опорных пунктов идет ближний бой с российской штурмовой группой. Украинская артиллерия ведет ответный огонь, подтягиваются резервы.





Бутусов отметил, что таких широкомасштабных боевых действий на фронте не было с 2018 года.





В 10:20 штаб ООС сообщил, что бой закончился, боевики запросили режим тишины. Погиб один украинский военный, еще четыре получили ранения. По данным штаба, также погиб один боевик и пять ранены.









Президент Украины Владимир Зеленский назвал утреннее наступление боевиков в районе Золотого попыткой сорвать мирный процесс на Донбассе.





"Это не просто циничная провокация, целью которой является нажать на Дебальцевскую рану, которая никогда не заживет полностью. Это – попытка сорвать мирный процесс на Донбассе, который начал продвигаться хоть и небольшими, но неудержимо шагами", – заявил президент.





Тем временем начальник Генштаба Руслан Хомчак отвечая на вопрос журналиста заявил, что это была не "провокация", а боевики целенаправленно хотели захватить наблюдательные посты в 5-ую годовщину отступления ВСУ из Дебальцево и доказать таким образом свои "успехи".