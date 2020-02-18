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Телеграм-канал: российским губернаторам запретили общаться с Лукашенко

Российский бизнес свел до минимума контакты с семьей Лукашенко. Переговоры Лукашенко с Сечиным -- это последняя попытка обнулить ситуацию, сообщает близкий к Кремлю Телеграм-канал Незыгрь.

По сведениям того же источника, российским губернаторам рекомендовано в течении ближайших месяцев не посещать Минск. И даже  Кадыров не выходит на связь с Виктором Лукашенко.

Что ж, время покажет, действительно ли Лукашенко поставили в игнор. 
"Белорусский партизан"
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