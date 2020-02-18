Телеграм-канал: российским губернаторам запретили общаться с Лукашенко
Российский бизнес свел до минимума контакты с семьей Лукашенко. Переговоры Лукашенко с Сечиным -- это последняя попытка обнулить ситуацию, сообщает близкий к Кремлю Телеграм-канал Незыгрь.
По сведениям того же источника, российским губернаторам рекомендовано в течении ближайших месяцев не посещать Минск. И даже Кадыров не выходит на связь с Виктором Лукашенко.
Что ж, время покажет, действительно ли Лукашенко поставили в игнор.
"Белорусский партизан"
15:06 18/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.