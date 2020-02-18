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Активисту отменили штраф "за независимость". Судья выписал новый

Во вторник, 18 февраля, суд Центрального района г. Минска после отмены его предыдущего штрафа наказал активиста Евгения Батуру за антиинтеграционные акции с Россией штрафом на 50 базовых величины (1350 рублей).

Об этом активист сообщил у себя на странице в фейсбуке.



Напомним, 11 февраля Минский городской суд отменил постановление суда Центрального района г. Минска, которым активиста Евгения Батуру признали виновным в нарушении ч. 3 статьи 23.34 КоАП и оштрафовали на 50 базовых величин (1350 рублей). 

Дело отправили на новое рассмотрение другому судье суда Центрального района. Буквально за сутки Ленинский РОВД составил новый протокол на активиста за участие в акции 20 декабря. В этот раз дело рассматривал судья Центрального района г. Минска Иван Костян.
Источник: spring96.org
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