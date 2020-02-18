"Ранее конгресс США принял законодательные акты (Акт о демократии в Беларуси - ИФ), которые касаются темы отношений с Беларусью. Одна из причин нашего визита - воочию понаблюдать за прогрессом в Беларуси, разобраться, нужны ли обновления в данных законодательных актах", - сказал Соча на встрече с комиссией по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси во вторник в Минске.





Он подчеркнул, что Конгресс "очень пристально следит за тем прогрессом, который здесь происходит".





Руководитель секретариата выразил надежду, что данный визит американской делегации внесет свой вклад в углубление отношений Беларуси и США и поможет "заново выстроить те отношения, которые когда-то были".





Соча также отметил, что в ходе визита он рассчитывает "увидеть на месте, как мы можем помочь в деле улучшения отношений". Кроме того, он констатировал, что Беларусь и США уже сотрудничают по ряду направлений и было бы "важно найти новые сферы для сотрудничества".





В свою очередь председатель комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных обратил внимание, что это первая встреча парламентских структур США и Беларуси.





"Мы можем констатировать, что Минск и Вашингтон конструктивно сотрудничают в области безопасности. Возобновлен диалог в военной сфере, здравоохранении, сельском хозяйстве", - сказал Савиных.





"Как мне представляется, на фоне этих достижений пришло время для прямых контактов между парламентскими структурами", - добавил он.





Глава комиссии предложил своим американским коллегам "начать аккуратный разговор о возможных визитах, контактах, совместных мероприятиях по линии Конгресса США и Палаты представителей".





"Убежден, что в рамках этих контактов мы можем лучше понять друг друга, увидеть новые точки соприкосновения новые возможности для совместного сотрудничества", - резюмировал Савиных.









Как сообщалось, в 2004 году Конгресс США принял Акт о демократии в Беларуси, в котором критикуется ситуация с правами человека и демократией в нашей стране.





Действие документа ежегодно продляется. И пока причин для его отмены, увы, нет. Хотя, возможно, во время своего визита в Минск американские сенаторы вдруг обнаружат "прогресс, который здесь происходит".