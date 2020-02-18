Пул Первого: Лукашенко встретится с главой "Роснефти"
Сегодня Лукашенко обсудит поставки нефти в Беларусь с главой "Роснефти" Игорем Сечиным
О встрече Лукашенко с Сечиным сообщает телеграм-канал Пул Первого
Напомним, вопрос с поставками нефти в Беларусь в 2020 году до сих пор не решен. Минск не хочет платить поставщикам нефти премию, а те в свою очередь без премии не согласны поставлять нефть в Беларусь.
Дошло до того, что на днях Лукашенко грозился отбирать нефть из транзитной трубы.
"Белорусский партизан"
12:34 18/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.