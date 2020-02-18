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Пул Первого: Лукашенко встретится с главой "Роснефти"

Сегодня Лукашенко обсудит поставки нефти в Беларусь с главой "Роснефти" Игорем Сечиным

О встрече Лукашенко с Сечиным сообщает телеграм-канал Пул Первого



Напомним, вопрос с поставками нефти в Беларусь в 2020 году до сих пор не решен. Минск не хочет платить поставщикам нефти премию, а те в свою очередь без премии не согласны поставлять нефть в Беларусь.

Дошло до того, что на днях Лукашенко грозился отбирать нефть из транзитной трубы. 
"Белорусский партизан"
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