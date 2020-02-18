Экстремизма в "Молоке плюс" не нашли - искали почти год!

Тогда журналистов издания задержали на несколько часов, а сам альманах изъяли и отправили на экспертизу на предмет наличия в нем экстремизма.









Как стало известно пресс-службе Белорусской ассоциации журналистов от участников процесса, альманах, а также изъятые у журналистов стикер и значок поступили в Республиканскую экспертную комиссию по оценке информационной продукции на предмет наличия (отсутствия) в ней признаков проявления экстремизма.





В результате комиссия пришла к выводу, что экстремизма в альманахе нет.





Лекция от команды российского альманаха Moloko plus "Принципы работы small media" должна была состояться в пресс-клубе на ул. Веры Хоружей 16 марта 2019 года. Однако на входе в пресс-клуб посетителей ждали люди в штатском. Двух человек тогда задержали: это были лекторы Павел Никулин и Ян Патарский.









Moloko plus - некоммерческий альманах, посвященный проблемам насилия. По словам редакции, над ним работают профессиональные журналистки и журналисты, которые устали от цензуры и ангажированной повестки в российских федеральных СМИ.