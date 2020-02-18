Экстремизма в "Молоке плюс" не нашли - искали почти год!
В марте прошлого года в Минске была сорвана лекция редакции российского альманаха Moloko plus.
Тогда журналистов издания задержали на несколько часов, а сам альманах изъяли и отправили на экспертизу на предмет наличия в нем экстремизма.
Как стало известно пресс-службе Белорусской ассоциации журналистов от участников процесса, альманах, а также изъятые у журналистов стикер и значок поступили в Республиканскую экспертную комиссию по оценке информационной продукции на предмет наличия (отсутствия) в ней признаков проявления экстремизма.
В результате комиссия пришла к выводу, что экстремизма в альманахе нет.
Лекция от команды российского альманаха Moloko plus "Принципы работы small media" должна была состояться в пресс-клубе на ул. Веры Хоружей 16 марта 2019 года. Однако на входе в пресс-клуб посетителей ждали люди в штатском. Двух человек тогда задержали: это были лекторы Павел Никулин и Ян Патарский.
Moloko plus - некоммерческий альманах, посвященный проблемам насилия. По словам редакции, над ним работают профессиональные журналистки и журналисты, которые устали от цензуры и ангажированной повестки в российских федеральных СМИ.
Источник: spring96.org
10:42 18/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.