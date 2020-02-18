"Глава Беларуси решил окончательно приостановить интеграционные процессы"
Telegram-канал Кремлевский мамковед – о том, как официальный Минск использует тему БелАЭС в споре с Москвой.
«Лукашенко решил окончательно приостановить интеграционные процессы. Об этом свидетельствует его заявление о том, что 120% белорусов проголосовали бы против объединения с РФ.
Шантажируя Кремль, Батька решил нанести первый ощутимый удар – устроив саботаж строительства БелАЭС. Таким образом, Минск собирается давить на Москву, а «Росатом» становится заложником этих разборок.
Очевидно, что Лукашенко заранее готовился к переговорам и в случае их провала – к шантажу.
С 2018 года МЧС и другие надзорные органы Беларуси тормозили стройку АЭС, используя для этого любой повод, намеренно затягивая сроки сдачи объекта. Совокупно, за период работы 2018-2020 годов, стройка «стояла» почти год.
Обобщим:
* один из ярких примеров, как в старом армейском анекдоте – инспекторы заставили перекрашивать купол гермооболочки станции, но в какой цвет не сказали.
И это несмотря на то, что все было согласовано на стадии проекта, имелись сертификаты;
* еще один шаг – отказ в воде в эксплуатацию пожарного депо (при этом останавливается прием и других работ). Не принимается пятая пожарная машина, хотя четверо предыдущих приняли, а идентичная вновь не устраивает требовательного заказчика, который отказывается называть причины отказа;
* и излюбленный способ саботажа – массовый отказ белорусских подрядчиков, которые (в рамках соглашения по обязательной локализации производства) должны выполнять только местные строители. А искать замену должен «Росатом», ведь в конечном итоге он платит за простой.
Лукашенко старается показать Путину, кто в Беларуси хозяин. Так что проект БелАЭС становится, к сожалению, разменной монетой».
Источник: udf.by
10:01 18/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.