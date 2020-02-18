«Лукашенко решил окончательно приостановить интеграционные процессы. Об этом свидетельствует его заявление о том, что 120% белорусов проголосовали бы против объединения с РФ.





Шантажируя Кремль, Батька решил нанести первый ощутимый удар – устроив саботаж строительства БелАЭС. Таким образом, Минск собирается давить на Москву, а «Росатом» становится заложником этих разборок.





Очевидно, что Лукашенко заранее готовился к переговорам и в случае их провала – к шантажу.





С 2018 года МЧС и другие надзорные органы Беларуси тормозили стройку АЭС, используя для этого любой повод, намеренно затягивая сроки сдачи объекта. Совокупно, за период работы 2018-2020 годов, стройка «стояла» почти год.





Обобщим:





* один из ярких примеров, как в старом армейском анекдоте – инспекторы заставили перекрашивать купол гермооболочки станции, но в какой цвет не сказали.





И это несмотря на то, что все было согласовано на стадии проекта, имелись сертификаты;





* еще один шаг – отказ в воде в эксплуатацию пожарного депо (при этом останавливается прием и других работ). Не принимается пятая пожарная машина, хотя четверо предыдущих приняли, а идентичная вновь не устраивает требовательного заказчика, который отказывается называть причины отказа;





* и излюбленный способ саботажа – массовый отказ белорусских подрядчиков, которые (в рамках соглашения по обязательной локализации производства) должны выполнять только местные строители. А искать замену должен «Росатом», ведь в конечном итоге он платит за простой.





Лукашенко старается показать Путину, кто в Беларуси хозяин. Так что проект БелАЭС становится, к сожалению, разменной монетой».