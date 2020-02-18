+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

"Глава Беларуси решил окончательно приостановить интеграционные процессы"

Telegram-канал Кремлевский мамковед – о том, как официальный Минск использует тему БелАЭС в споре с Москвой.

«Лукашенко решил окончательно приостановить интеграционные процессы. Об этом свидетельствует его заявление о том, что 120% белорусов проголосовали бы против объединения с РФ.

Шантажируя Кремль, Батька решил нанести первый ощутимый удар – устроив саботаж строительства БелАЭС. Таким образом, Минск собирается давить на Москву, а «Росатом» становится заложником этих разборок.

Очевидно, что Лукашенко заранее готовился к переговорам и в случае их провала – к шантажу.

С 2018 года МЧС и другие надзорные органы Беларуси тормозили стройку АЭС, используя для этого любой повод, намеренно затягивая сроки сдачи объекта. Совокупно, за период работы 2018-2020 годов, стройка «стояла» почти год.

Обобщим:

* один из ярких примеров, как в старом армейском анекдоте – инспекторы заставили перекрашивать купол гермооболочки станции, но в какой цвет не сказали.

И это несмотря на то, что все было согласовано на стадии проекта, имелись сертификаты;

* еще один шаг – отказ в воде в эксплуатацию пожарного депо (при этом останавливается прием и других работ). Не принимается пятая пожарная машина, хотя четверо предыдущих приняли, а идентичная вновь не устраивает требовательного заказчика, который отказывается называть причины отказа;

* и излюбленный способ саботажа – массовый отказ белорусских подрядчиков, которые (в рамках соглашения по обязательной локализации производства) должны выполнять только местные строители. А искать замену должен «Росатом», ведь в конечном итоге он платит за простой.

Лукашенко старается показать Путину, кто в Беларуси хозяин. Так что проект БелАЭС становится, к сожалению, разменной монетой».
Источник: udf.by
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История 5: ДЕПАРТАМЕНТ...
Павел Севярынец
АДЗІНСТВА
Игорь Масловский
Война фейков
Тацяна Грачанікава
Для многіх гэтае было раўназначнае сьмяротнаму...
Юрий Губаревич
План “ЗРОБІМ САМІ”. Змяніць уладу па сілах нават...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru