Бывший премьер-министр России: белорусский сценарий Путина не сработал
Экс-глава российского правительства Михаил Касьянов подтверждает, что главным сценарием удержания власти для Владимира Путина было объединение с Беларусью.
Как известно, в 2024-м заканчивается очередной президентский срок нынешнего руководителя РФ. Согласно действующей Конституции, баллотироваться вновь Путин не может. Но и очевидного желания уйти на пенсию у хозяина Кремля тоже не просматривается.
На протяжении последнего времени обсуждалось несколько вариантов, позволяющих Владимиру Путину оставаться у власти после 2024-го. Бывший российский премьер-министр Михаил Касьянов уверен, что «интеграционный» сценарий был основным.
– С белорусским президентом Владимир Путин совещался, наверное, раз 6 по несколько часов. Такая трата времени президента на главу другого государства, не слишком важного, это же не президент США. Но важность Лукашенко за эти два месяца в глазах россиян и тех, кто следит за политикой в России, выросла очень сильно. Все поняли, что отрабатывается главный сценарий, то, что в Кремле называют транзитом. Главный сценарий – я говорю, сценарий удержания власти. Он не сработал. И в январе пошло другое. Сразу же, не дожидаясь ничего, очень быстром темпе аж сразу после новогодних праздников, – заявил экс-премьер на «Эхе Москвы».
Михаил Касьянов возглавлял российское правительство в 2000-2004 годах. Ныне он руководит «Партией народной свободы».
09:56 18/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.