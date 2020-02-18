«Високосные выборы» обещают во всех отношениях быть бедными

"Единый кандидат" с большой долей вероятности может быть не зарегистрирован, а режим назначит лояльного спарринг-партнера.





Как вариант - один белорусский банкир, часто мелькающий на страницах белорусской прессы, может стать кандидатом, который устроит провластные элиты и не вызовет раздражения у умеренной оппозиции. А создаваемый им устойчивый информационный шум позволит отвлечь внимание от единого кандидата правоцентристов.





Политолог Сергей Марцелев по просьбе «Белорусского партизана» приценился к потенциальным кандидатам и обрисовал контуры предстоящей президентской кампании.









- Праймериз должен завершиться в мае Конгрессом демократических сил, который изберет единого кандидата. Не опоздала ли оппозиция с поиском единого кандидата?





- Весной Конгрессы множатся. Март обещает Конгресс за независимость, в мае должен состояться Конгресс демократических сил. Если первое мероприятие носит представительско-ритуальный характер, то КДС - часть праймериз, правыборов единого кандидата от правых сил. Многие ожидали, что участвовать в правыборах (праймериз) будет социал-демократ Борисов, но он предпочел техническую должность в штабе кампании. Да и одним из требований к потенциальным участникам процедуры было "не высказываться против традиционных семейных ценностей". Что бы это ни значило, потенциальный кандидат от левоцентристов должен был бы молчать о проблематике гендера, ЛГБТ, домашнем насилии - понятиях важных для его потенциальных избирателей.





- Шесть политиков претендуют на статус единого кандидата в президенты от оппозиции. На ваш взгляд, кто из них имеет наибольшие шансы победить?





- Искать "единого" заранее - процесс утопичный, вязкий, оппозиционные политики не особенно договороспособны и склонны нарушать достигнутые соглашения. Потому что и так обречены друг на друга. Разве что претендент предложит остальным ещё на подступах к дистанции приличный бонус компенсации. Но и при наличии средств это не вышло у "Говори правду" в 2010 году: никто из кандидатов даже за посулы не снялся в пользу Владимира Некляева. А эта президентская кампания обещает во всех отношениях быть бедной. С чем столкнутся шестеро участников правыборов? Назову пять проблем.





1. Претенденты в большинстве своем ровесники, занимались политикой в оппозиционном гетто. У них нет опыта управления государством или производством, или хотя бы колхозом. Единственный претендент в "единые" с внятной трудовой биографией - подполковник милиции Козлов. Хотя в белорусском обществе, где у каждого в семье или среди знакомых кто-то сидел в тюрьме, отношение к МВД сдержанное. Какую-то условную толику электоральной легитимности добавит Анне Канопацкой ее депутатство и декларируемые "20 лет юридической практики".





С остальными будет сцена суда над Бродским за тунеядство. Судья выпытывает, кто подсудимый, где работает. Тот отвечает - "Поэт". Судья продолжает допрос: "Кто это признал, что вы поэт? Кто причислил вас к поэтам?" Бродский: "Никто. А кто причислил меня к роду человеческому?". Избиратели интересуются биографией кандидата, его достижениями.





В 2012 году в Минске проходили агитационные пикеты. Рядом соседствовали агитщиты оппозиционного и провластного кандидата в депутаты. Возникла короткая перепалка, активисты команды демкандидата пытались убедить пожилую женщину, что ее шефу, главврачу, лучше лечить людей, там он полезнее, чем в качестве назначенца в Палату. Она насупилась и ответила, дескать, а вы.. вы... только по тюрьмам сидеть мастера. Неожиданный разрыв шаблона.





2. Личная нелояльность коллег. На каждом этапе праймериз хрупкая коалиция может рухнуть. Особенно это опасно по итогам определения "единого" - несогласные могут стартовать в выборах самостоятельно.





3. Среди претендентов на единого кандидата нет бывших кандидатов в президенты. Значит, большинству избирателей они будут незнакомы. Коэффициент узнаваемости невелик. Здесь опять-таки небольшое преимущество у Павла Северинца, узника Площади и лидера недавних уличных протестов, а также Анны Канопацкой с ее депутатским прошлым.





4. Добрая воля команды и единый кандидат не означает автоматического суммирования ресурсов, прежде всего людей из разных политических опций. Рядовые активисты, разочарованные проигрышем в правыборах, могут отказаться работать на чужого политика, а ведь "ноги" - это две трети успеха кампании по сбору подписей. В белорусской политике один плюс один часто равняется нолю.





5. Ограниченный доступ к телеэфиру и специфика процедуры прицеливают праймериз на традиционную целевую группу протестного электората. Возможно, стоило бы сделать уже на этом этапе публичные видеодебаты претендентов в эфире одного из сетевых СМИ. На данный момент фаворитом кампании считается Павел Северинец, учитывая его способности оратора и репутацию порядочного человека у него все шансы победить коллег по праймериз.





- Какая роль и место отводится единому кандидату в предстоящей президентской кампании?





- "Единый кандидат " с большой долей вероятности может быть не зарегистрирован, это зависит от целей и задач, которые ставит перед выборами правящий политический режим. На это повлияют, во-первых, внешнеполитический климат, куда будет дуть роза ветров, во-вторых, экономическая ситуация в стране: ничто так не политизирует избирателя, как пустая полка холодильника. В-третьих, остаётся интрига, будет Лукашенко баллотироваться лично или нет, когда пройдет референдум по внесению правок в Конституцию.





- Боюсь, единому кандидату придется столкнуться лоб в лоб не только с политически-административной системой, но и со своими соратниками по оппозиции. Известно, что пойдет в президенты лидер БСДГ Сергей Черечень, «Справедливый мир» выдвигает собственного кандидата.





- В случае отказа в регистрации "единого" "оппозицией" на выборах режим назначит своего лояльного партнера, будет это кандидат "Говори правду" или кто - то другой, пока сказать сложно. Так, в медийном пространстве последние месяцы плотно мелькает один белорусский банкир, остро высказываясь на экономические и политические темы. Можно допустить, что он будет тем кандидатом, который устроит провластные элиты и не вызовет раздражения у умеренной оппозиции. Подобный ход политтехнологов из АП позволил бы генерировать в течение электоральной кампании устойчивый информационный шум, отвлекая внимание от единого кандидата правоцентристов. "Отвлекая внимание", потому что формулировка "оттягивая голоса" в белорусской ситуации курьезна.





О намерении занять президентский пост объявил извечный спарринг-партнёр властей от ЛДПБ. Правда, в более свежей инкарнации Гайдукевича-младшего. К такому же сорту политических симулякров можно отнести ожидаемого кандидата "Говори правду". Этим двум структурам вряд ли придется беспокоиться за качество и количество собранных подписей.





Иные возможные претенденты на президентский пост: в стадии принятия решения профсоюзный лидер Ярошук, своего кандидата выставит БПЛ "Справедливый мир", БСДГ. Они не составят конкуренции возможному "единому". Иные цели и задачи. Никто из них побеждать на выборах, разумеется, не собирается. Они будут ловить короткий медийный хайп, пока идёт сбор подписей.





Шансов собрать сто тысяч автографов избирателей нет ни у кого из перечисленных. Зачем им это? Партия, как инструмент, создается для участия в выборах, даже если они имитированы. Пренебречь этим - механизм заржавеет. Этическую сторону участия/неучастия в выборах неплохо сформулировал Григорий Явлинский во время давнего визита в Минск: "Определитесь кто вы - политики или партизаны".





- Лидер БНК Николай Статкевич объявил о планах выдвинуть минимум 30 кандидатов в президенты. Как вы оцениваете эту инициативу?





- Наконец, баллотироваться собирается лидер Белорусского национального конгресса Николай Статкевич. Есть серьезное препятствие: не погашенная судимость за Площадь-2010. Статкевич апеллирует к Конституции, где подобных ограничений нет. Он готов и к отказу в регистрации. Согласно озвученному плану, Н. Статкевич собирается прикрыть около 30 своих региональных лидеров зонтиком кандидатского иммунитета. Это даст возможность проведения активных мероприятий и локальных уличных протестов по всей Беларуси. Впрочем, природное чувство юмора не подвело политика и в этот раз: в случае успеха акции "30 кандидатов в президенты" это был бы самый злой шарж на избирательную систему эпохи позднего Лукашенко.





Если единым кандидатом правых станет Павел Северинец, возможно их сотрудничество с лидером БНК. В этом сценарии был бы реальный, а не имитируемый шаг к объединению усилий политической оппозиции "прямого действия". Появилась бы возможность продемонстрировать протестный потенциал белорусского общества.





Особенность нынешней президентской кампании в оранжевом уровне внешних угроз и вызовов, фоном к ней упавшие бюджетные поступления, остановки промышленных гигантов по всей стране, ожидаемые очереди на автозаправках, конституционный передел. "Високосные выборы" состоятся до конца августа, финал их скорее ожидаемый, но политикал фикшн - такой неблагодарный жанр, и хочется остаться немного оптимистом.