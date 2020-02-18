Никита Емельянов осенью 2019 года бросил лампочку с красной краской в здание Мингорсуда. А позже дважды бросал «коктейль Молотова» в дверь изолятора на улице Володарского в Минске. Иван Комар в этот момент был в соседнем сквере.





Ребята говорят, что сделали это, протестуя против преследования политических заключенных.





12 февраля Никиту Емельянова и Ивана Комара признали якобы «виновными в порче здания, изготовлении опасного устройства, нанесении ущерба зданию и попытке такого же преступления». Обоим присудили 7 лет лишения свободы в колонии усиленного режима. Ущерб, нанесенный зданию СИЗО, оценили в 1 рубль 48 копеек. Ущерб в 143 рубля, нанесенный зданию Мингорсуда, Емельянов компенсировал ранее.





Подписанты письма обращают внимание на то, что суд не проверил заявления Комара о принуждении к даче показаний, о жестоком обращении и угрозе пытками, а также на то, что было нарушено право Емельянова не свидетельствовать против себя, а также пользоваться помощью адвоката





«Мы считаем, что Никита Емельянов и Иван Комар приговорен к чрезмерно жесткому наказанию, которое является явно непропорциональным содеянному», - говорится в письме. Подписанты требуют немедленного пересмотра приговора при сохранении права на справедливое судебное разбирательство.





Одна из инициаторов письма, журналистка Евгения Долгая, пояснила, что видела в социальных сетях много возмущения приговором со стороны коллег-журналистов, а также художников и писателей. «Мне кажется, что это очень важно - когда наконец медийное сообщество солидаризируется и показывает, что оно не согласно с несправедливым приговором».





Евгения Длинная отметила, что адвокаты смогут присоединить это письмо при апелляции: «И мне приятно, что белорусы подписывают его».