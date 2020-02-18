В Алматы предотвратили теракт

Фото КНБ Казахстана









КНБ Республики Казахстан 14 февраля 2020 года в результате оперативно-розыскных мероприятий в Алматы задержаны и с санкции суда подвергнуты аресту два приверженца деструктивного религиозного течения, сообщили в пресс-службе Комитета национальной безопасности.





В ходе следственных действий по месту проживания задержанных изъяли самодельное взрывное устройство с поражающими элементами, компоненты для его изготовления, холодное оружие, смартфоны с фото и видеосъемкой предполагаемых объектов для нападения.





В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по фактам приготовления к акту терроризма (статья 255 УК).