+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

В Алматы предотвратили теракт

По материалам следствия, арестованными лицами готовились террористические акты на территории республики, в том числе в местах массового скопления людей.

Фото КНБ Казахстана


КНБ Республики Казахстан 14 февраля 2020 года в результате оперативно-розыскных мероприятий в Алматы задержаны и с санкции суда подвергнуты аресту два приверженца деструктивного религиозного течения, сообщили в пресс-службе Комитета национальной безопасности.

В ходе следственных действий по месту проживания задержанных изъяли самодельное взрывное устройство с поражающими элементами, компоненты для его изготовления, холодное оружие, смартфоны с фото и видеосъемкой предполагаемых объектов для нападения.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по фактам приготовления к акту терроризма (статья 255 УК).
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История 5: ДЕПАРТАМЕНТ...
Павел Севярынец
АДЗІНСТВА
Игорь Масловский
Война фейков
Тацяна Грачанікава
Для многіх гэтае было раўназначнае сьмяротнаму...
Юрий Губаревич
План “ЗРОБІМ САМІ”. Змяніць уладу па сілах нават...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru