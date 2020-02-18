В Алматы предотвратили теракт
По материалам следствия, арестованными лицами готовились террористические акты на территории республики, в том числе в местах массового скопления людей.
Фото КНБ Казахстана
КНБ Республики Казахстан 14 февраля 2020 года в результате оперативно-розыскных мероприятий в Алматы задержаны и с санкции суда подвергнуты аресту два приверженца деструктивного религиозного течения, сообщили в пресс-службе Комитета национальной безопасности.
В ходе следственных действий по месту проживания задержанных изъяли самодельное взрывное устройство с поражающими элементами, компоненты для его изготовления, холодное оружие, смартфоны с фото и видеосъемкой предполагаемых объектов для нападения.
В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по фактам приготовления к акту терроризма (статья 255 УК).
09:10 18/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.